Llíria presenta els 'Punts Violeta i Arc Iris Estables'

L'Ajuntament de Llíria, a través de la Regidoria d'Igualtat, ha presentat el protocol d'actuació dels 'Punts Violeta i Arc Iris Estables', que pretén incorporar als comerços i associacions locals en la lluita contra la violència de gènere. D'esta manera, es vol oferir un servici de manera continuada i estable per a reforçar el treball d'informació, sensibilització i prevenció de la violència de gènere o la LGTBI-fòbia.

La regidora d'Igualtat, Reme Tordera, ha assenyalat que el principal objectiu d'este projecte “és proporcionar espais segurs i lliures de violència de gènere i LGTBI-fòbia en horaris tan extensos com siga possible, és per això que, les millors aliades poden ser les farmàcies i associacions del municipi”.

Per a dur a terme esta iniciativa s'ha realitzat una formació prèvia en la qual s'aborden conceptes bàsics per a poder fer front a una situació de violència de gènere i LGTBI-fòbia, així com un protocol comú per a tindre clares les pautes a seguir en cas que alguna víctima acudisca a l'establiment col·laborador.

D'altra banda, per a poder identificar els comerços i associacions que s'han adherit al projecte, s'han repartit uns distintius que estaran situats tant en l'exterior com l'interior del local. De moment, participen les associacions Elles Dones i Maemuki, i les farmàcies Faubel i Pilar Daríes, encara que s'espera poder incorporar més entitats en el futur.

Amb la posada en marxa dels 'Punts Violeta i Arc Iris Estables', es pretén aconseguir implicar a tota la societat en la lluita contra la violència de gènere i la LGTBI-fòbia, i previndre conductes violentes; acostar els servicis integrals a les víctimes a través del seu entorn més pròxim; i facilitar informació sobre com actuar davant un cas de violència de gènere o LGTBI-fòbia, en els comerços i associacions col·laboradores.