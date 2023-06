Monòver i Bicorb seran les capitals culturals valencianes 2024

La Generalitat ha determinat que les capitals culturals valencianes per a 2024 siguen Monòver i Bicorb, dues localitats que esdevindran el punt de referència cultural del nostre territori. Així s’ha decidit en la comissió avaluadora que les ha seleccionades per a agafar el relleu de Guardamar del Segura i Geldo entre les diverses candidatures presentades.

Les dues noves capitals culturals valencianes comptaran, per part de Cultura de la Generalitat, amb 100.000 euros per a la població amb més de 5.000 habitants que ostentarà en 2024 aquest reconeixement, i 50.000 euros per a la de menys de 5.000 habitants, amb l’objectiu d’ajudar a desenvolupar les programacions. A més, també disposaran de programació pròpia dels espais culturals de la Generalitat.

Monòver, Capital Cultural Valenciana 2024

Monòver ha sigut seleccionada com a Capital Cultural Valenciana 2024 per a un municipi de més de 5.000 habitants. El projecte que ha presentat combina la programació que ja es fa en espais com el Teatre Principal de la localitat, amb noves accions, adreçades especialment a la implicació del públic jove, com ara la campanya ‘Apadrinament teatral’, la ruta jove ‘Al nostre aire’, ‘Azorín des d’altre punt de vista’ i les Jornades d’Art Urbà i Setmana Cultural per al Públic Jove. Per al públic infantil també programa un concurs de dibuix, jornades de jocs tradicionals, un concurs de cançons de Pasqua i rutes teatralitzades.

El municipi té a favor seu unes infraestructures idònies i una programació cultural de qualitat que atrau també públic d’altres municipis de la comarca del Vinalopó Mitjà.

Bicorb, Capital Cultural Valenciana 2024

Bicorb ha sigut seleccionada com a Capital Cultural Valenciana 2024 per a un municipi de menys de 5.000 habitants. El seu projecte de capitalitat es basa en el ric patrimoni cultural del municipi, especialment d’art rupestre, en què destaca la cova de l’Aranya, amb la icònica recol·lectora de mel.

La proposta que ha dissenyat combina activitats musicals, recorreguts i exposicions pel patrimoni del municipi i activitats per a conéixer les tradicions del poble. Tot això relacionat amb la riquesa natural de Bicorb i la comarca de la Canal de Navarrés. Cal destacar la implicació de tota la ciutadania i el teixit associatiu en el projecte, en una zona que viu els efectes del despoblament.

Comissió de valoració de projectes 2024

La comissió avaluadora de les candidatures ha estat conformada per la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit; el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; els caps dels serveis territorials de Cultura d’Alacant, Castelló i València, i persones representants del Consell Valencià de Cultura, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, l’Agència Valenciana del Turisme i les universitats valencianes.

Reconeixement de Capital Cultural Valenciana

La Capital Cultural Valenciana (CCV) és un reconeixement anual creat per Cultura de la Generalitat l’any 2016 amb l’objectiu d’incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i de foment econòmic.

Gandia va ser elegida com a primera CCV per al període 2017-2018. Amb la incorporació de dues distincions, una per a municipis de més de 5.000 habitants i una altra per als que tenen menys de 5.000 habitants, Sagunt i Potries van agafar el relleu com a CCV el 2018-2019; Altea i Vilafranca ho van ser durant el període 2019-2020; Alcoi i Bocairent van tindre el reconeixement en 2021, i en 2022 van ser Alzira i Aielo de Malferit. Les actuals capitals culturals valencianes, amb una extensa programació durant 2023, són Guardamar del Segura i Geldo.

Amb aquest reconeixement, es vol promoure, per part de la Generalitat, una descentralització de l’oferta cultural; millorar les comunicacions entre la Generalitat i els agents culturals de tot el territori valencià, i garantir l’accés universal a la cultura.