Ontinyent implantarà la recollida de fem porta a porta amb una subvenció d'1,36 milions d'euros de la Generalitat

L’Ajuntament d’Ontinyent ha aconseguit una subvenció de 1.357.274’84 euros de la Generalitat Valenciana per a la futura implantació de la recollida de fem porta a porta a la ciutat. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat una resolució de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori de concessió de “les ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència”.

Del llistat de 74 municipis beneficiaris a la Comunitat Valenciana en les diverses línies d’ajudes incloses en esta convocatòria, només dos municipis obtenen més de 1 milió d’euros, Torrent (1’58 milions) i Ontinyent (1’36), quedant la resta de municipis per davall d’esta xifra. La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que el procediment per a la implantació del sistema, “encara és llarg, ja que té una tramitació especial a la que s'ha d'aprovar primer una estructura de costos per a la fórmula de revisió de preus. És un pas previ per a la licitació, després vindrà una exposició pública i posteriorment una nova tramitació per la Generalitat Valenciana”. L’estimació és que la licitació del nou servei es puga produir a finals d'aquest estiu o en la tardor.

Sayo Gandia recordava que els informes tècnics apunten que amb aquest sistema la recollida “podrem adequar la gestió dels residus de competència municipal a la legislació europea, estatal i autonòmica”. Cal recordar que la normativa estatal i autonòmica obliguen a assolir una mitjana de recollida selectiva del 55% a l’any 2025, un 60% per al 2030 i del 65% per al 2035, unes xifres que Ontinyent aspira fins i tot a superar seguint les indicacions del Pla de Residus que va aprovar el ple de l’Ajuntament en 2021.

A més de ser més eficient, incrementar la recollida porta a porta de més fraccions de residus també permetrà reduir la presència de contenidors, recuperant espai públic per a destinar-lo a altres usos.