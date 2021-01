Ontinyent rebaixa el consum mínim d’energies renovables per accedir a la ‘bonificació verda’

Ontinyent comença 2021 amb canvis en les ordenances fiscals com element de promoció econòmica i suport a la ciutadania. Amb l’entrada en vigor de la revisió d’ordenances fiscals aprovada per unanimitat del ple, entre altres coses, la rebaixa dels requisits per accedir a la “bonificació verda” del 50% als principals impostos (IBI i IAE) a les empreses i particulars que aposten per l’ús d’energies renovables introduïda l’any anterior.

Per accedir a la bonificació serà ara necessari un consum mínim del 15% d’energies renovables a les indústries, comerços i particulars, enlloc del 20%. Per altra banda, es milloren les bonificacions d’impostos a les empreses, com la del 50% de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) que passa a requerir un increment mitjà de la plantilla amb contracte indefinit en 2020, enlloc de a l’últim lustre.

D’una altra banda s’amplien les facilitats per fer ús del Compte Corrent Tributari, l’eina que permet pagar els impostos en 12 mesos sense interessos de demora: Ara, a més de mantenir la possibilitat de sol·licitar-ho de gener a novembre amb efectes per a l’any següent, s’introdueix un termini addicional del 1 de gener al 15 de febrer que permetrà beneficiar-se en el mateix any en curs.

La regidora d’Hisenda, Natalia Enguix, destacava que “en moments tan complexes com els que vivim degut a la pandèmia, és important no sols mantenir sinó impulsar les polítiques fiscals com a eina per seguir avançant com a ciutat. En aquest sentit, una nova congelació generalitzada d’impostos i taxes en 2021 ens permet ajudar al veïnat a fer front a la crisi provocada per la COVID-19, però a més posem en marxa altres novetats amb un marcat caràcter social, dins d’aquest objectiu”, manifestava.

Enguix recordava que per beneficiar-se del Compte Corrent Tributari sols cal omplir una instància accessible des de l’apartat de “Carpeta Ciutadana” a la web www.ontinyent.es, una gestió fàcil i ràpidament de manera telemàtica, i que permet fraccionar tributs com l’IBI, l’IAE, guals, impost de vehicles sobre tracció mecànica o recollida de fem.

Igualment, destaca també la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost de transmissió de les vivendes situades a la Cantereria afectades per les inundacions de setembre de 2019, amb l’objectiu de contribuir a l’impuls al projecte de regeneració urbana a la zona, donant a més a més al veïnat altra opció habitacional més segura sense incrementar els seus impostos municipals. Altra novetat fiscals són la rebaixa en un 6% de la taxa a les parades del mercat d’abasts per ajudar i impulsar el comerç local i de proximitat; i es mantenen les bonificacions a les taxes de fem i aigua a les famílies desafavorides.