La Policia Local de Gandia incorpora la intel·ligència artificial en les seues tasques

L'Ajuntament de Gandia ha presentat una nova ferramenta basada en intel·ligència artificial (IA) per a la Policia Municipal dirigida a millorar, d'una banda, l'eficiència i l'eficàcia dels agents amb l'aplicació coneguda com a 'Dingo', i de l'altra, l'atenció al ciutadà gràcies a la utilització de 'Noa'.

La regidora delegada de Seguretat, Lydia Morant i l'intendent Principal Cap de la Policia Local de Gandia, José Martínez Espasa, han comparegut en roda de premsa per presentar les noves funcions.

Tal com ha explicat Morant, es tracta de dos motors de recerca basats en la tecnologia de GPT4 de l'empresa OpenAI, que han estat desenvolupats per a l'Ajuntament de Gandia i per la consultora Capa8.

Dingo té com a finalitat donar resposta a l'operativa policial de qualsevol agent de la Policia Local de Gandia en diferents àmbits, com ara procedir en cas de detenció per qualsevol delicte, informació de drets a la persona detinguda en qualsevol idioma, preceptes i actuacions sobre ordenances municipals com la convivència ciutadana, animals, seguretat viària i transport o traducció de veu o text a qualsevol idioma. En aquest sentit, tant Morant com Espasa han destacat que els agents coneixen la normativa i la legislació, però que es tracta d'una matèria en evolució contínua, per la qual cosa Dingo els ajudarà “a estar al dia en tot moment i circumstància”.

Pel que fa a Noa, és el vessant d'atenció a la ciutadania. Amb ella, qualsevol persona resident o que ens visite podrà consultar tota la informació de servei i interés de la ciutat. Informació com les farmàcies de guàrdia, on trobar els edificis municipals o un carrer en concret, o com fer un determinat tràmit administratiu, entre altres aspectes.

Morant ha incidit que la Policia Local de Gandia és la primera a aplicar a Espanya aquesta tecnologia basada en l' intel·ligència artificial al servei de la seua Policia Local. “Gandia és una de les ciutats més segures de la Comunitat Valenciana gràcies al treball de la Policia Local i la nostra obligació com a govern és donar-los totes les ferramentes i recursos perquè presten el servei de la millor manera”.

Per la seua banda, Espasa ha declarat que el sistema es troba actualment en proves i que en breu es farà extensiu a tots els agents i a la ciutadania en general. “Ara mateix estem treballant perquè, tant Dingo com Noa, vagen millorant les respostes freqüents i els resultats que ofereixen per afinar al màxim la informació, ja que en definitiva es tracta de millorar el servei a la ciutadania”.

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, també ha valorat positivament aquesta nova ferramenta. “Sempre ens hem preocupat i ocupat de facilitar als agents tot el que és necessari perquè desenvolupen el seu treball. Ara, incorporem a Dingo i Noa que se sumen a totes les accions que estem aplicant com la Smart City que som, i que ens permeten millorar el servei que donem als nostres veïns i visitants. Les noves tecnologies i la seua aplicació ens fan més eficaços, eficients i atractius com a ciutat per viure i invertir”.