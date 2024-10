El restaurant Dexcaro de Dénia guanya el concurs de la II Biennal Mundial de l'Arròs de Cullera

El concurs de Jovens Talents de la II Biennal Mundial de l’Arròs de Cullera celebrat aquest diumenge ha tingut al Chef del Restaurant Dexcaro & Ossadía, Carlos Garcia de Dénia com a guanyador. En segon lloc va quedar Jorge Lengua del REstaurant Llavor d'Orpesa del Mar. Aquest concurs ha repartit dos premis de 1.00 i 500 euros respectivament.

La II Biennal Mundial de l'Arròs de Cullera va començar divendres amb un primer dia de showcookings on en l'escenari principal es va reunir a Estrelles Michelín i grans xefs com Eric Gil, Begoña Rodrigo, Xavi Meroño, Vicente Rioja i Juan Ramos. Per la vesprada va ser el torn de Massimo Arienti, Alkis Strimenos i Carito Lourenço.

També va haver ambient gastronòmic als Jardins del Mercat amb les degustacions d'arrossos elaborats pel club de producte 'Artesanos del Arroz'. Les nits de la Biennal van comptar amb fins a 10 espais de degustació de tapes.

Diumenge al matí, degut a les condicions meteorològiques, es va haver de suspendre l'oferta més internacional de la Biennal que tenia prevista la intervenció de l'italià Massimo Arienti, el grec Alkis Strimenos i l'argentina Carito Lourenço, a més d'Estrelles Michelin com Quique Dacosta, Lluis Valls, Bernd Koller, Kiko Moya i Atalanta.

Únicament es va mantindre el concurs gastronòmic d’arrossos de Cullera ‘Joves Talents’, que es va desenvolupar a l’espai de casetes ubicades als Jardins del Mercat.