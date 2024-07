Riba-roja aprova el Pla Sentinella que reclama a la Generalitat una reguarda de Bombers Forestals per a lluitar contra els incendis

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat el nou Pla Sentinella en el qual es proposa una seriosa de mesures de lluita contra els incendis i defensa l'ús de noves tecnologies, la millora de les infraestructures, la formació de la ciutadania davant aquesta mena de successos i, finalment, reclama una correcta gestió forestal i la cooperació entre les diverses institucions implicades.

El Pla Sentinella ha tirat avant amb els vots a favor de l'equip de govern del #PSPV com a impulsor del projecte i el suport de Vox, Compromís, Podemos Esquerra Unida i l'abstenció del Partit Popular. El programa contempla, a més, les fases de prevenció, resposta i recuperació en la propagació dels incendis i una sèrie de millores davant aquesta mena de successos i catàstrofes.

Els prop de 60 incendis que ha patit el parc natural del Túria en l'última dècada, en un dels pulmons verds de la localitat i de l'àrea metropolitana de València, constitueixen una de les principals raons per a posar en marxa aquest pla que s'ha redactat i elaborat al llarg dels últims mesos.

El Pla Sentinella de Riba-roja de Túria proposa incrementar la protecció a la població i al medi ambient mitjançant un conjunt de mesures que abasten, principalment, la introducció de les noves tecnologies, la millora d'infraestructures, la formació ciutadana, la gestió de la massa forestal i una major cooperació entre les administracions públiques en la seua lluita conjunta contra tota mena de catàstrofes i situacions.

Reduir el risc d'incendis forestals en el municipi, millorar la capacitat de detecció primerenca d'incendis, enfortir la resposta eficaç als incendis que es produïsquen, minimitzar l'impacte dels incendis en la població i el medi ambient i promoure una cultura de prevenció i responsabilitat en la ciutadania són algunes dels objectius que centren el nucli principal del pla municipal. Per a la seua elaboració, s'ha realitzat un procés de consulta amb experts en incendis forestals, gestió forestal, seguretat pública i una consulta amb els representants de la comunitat local.

El Pla Sentinella de Riba-roja de Túria classifica les accions, mesures i propostes en tres categories en funció de la finalitat de cadascuna d'elles, amb la prevenció, la resposta davant aquesta mena de situacions i la recuperació de l'impacte i la seua restauració com a principals eixos que es duran a terme. Les mesures per a evitar que s'inicien els incendis i la seua propagació, les accions d'ajudes en les labors d'extinció i l'avaluació dels danys i les necessitats futures són alguns dels objectius principals.

Entre les mesures preventives destaquen la sol·licitud a la Generalitat Valenciana d'una reguarda de bombers forestals amb destinació en l'edifici del Quint de titularitat municipal, més càmeres de vigilància en zones crítiques per a controlar els canons del Guardian, implantació de cambres estratègiques per a la detecció precoç d'incendis i possibles activitats sospitoses, més cambres tèrmiques, millores en el sistema Guardian o la guals inundables que permeten la circulació ràpida de vehicles d'emergència en el Parc del Túria.

El Pla Sentinella advoca per l'eliminació de la canya invasora i el manteniment del paratge natural competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de la Generalitat, més campanyes de controls amb drons, intensificació de controls en determinades zones del parc i actuació en propietats de risc en terrenys privats per a la seua notificació i posterior actuació forçosa en cas de no obtindre resposta. A més, es proposen simulacres de catàstrofes, plans de formació en personal municipal, col·laboradors i entitats veïnals, campanyes de conscienciació i foment del voluntariat.

Les respostes davant aquesta mena de situacions se centren en potenciar i ampliar el programa Guardian, pioner a Europa i el segon en el món en eficàcia, amb una segona edició, un pla d'emergències de tipus general i plans d'evacuació i autoprotecció, a més d'estudi de noves boques d'incendis, sistemes d'alerta visual i sonora en urbanitzacions i sistemes d'alerta en mòbils.

La recuperació de les zones afectades pels incendis s'afrontarà amb una acceleració en la posada en marxa del denominat Pla Gènesi Túria, amb una regeneració de la flora amb espècies autòctones per a mantindre hidratat el parc i la reducció de les espècies invasores, a més de preparar un dispositiu d'atenció a la ciutadania en cas de danys a la població amb atenció legal, psicològica i social.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat “el caràcter innovador i ambiciós d'aquest pla en el nostre municipi amb l'únic objectiu d'afrontar amb majors garanties les situacions en cas d'incendi, a més de proposar nombroses de mesures de prevenció perquè no ocórreguen, amb una resposta ràpida i eficaç en la qual tots els estaments de la societat estiguen involucrats i conscienciats”.