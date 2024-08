El roig de 120.000 quilos de tomaca acoloreix Bunyol en la seua Tomatina més VIP

La localitat valenciana de Bunyol ha tornat a acolorir de roig els seus carrers mes cèntriques amb 120.000 quilos de tomaca de la varietat pera en la seua mundialment coneguda festa de la Tomatina, que enguany ha oferit la seua experiència més VIP amb un nombre limitat d'entrades a 500 euros per a viure la “contesa” des de dins dels camions que transporten l'atípica munició.

Com cada últim dimecres d'agost, aquest icònic festeig, que compleix 77 edicions, ha superat les seues expectatives, amb més de 20.000 assistents, entre participants de variades nacionalitats, que han comprat la seua passe a 15 euros, i els veïns, exempts d'eixe pagament.

Tot per a gaudir d'una festa Tomatina que va sorgir quasi per casualitat de la mà d'uns joves en 1945 i s'ha convertit en icona del municipi i de la Comunitat Valenciana, així com en una cita multitudinària les imatges de la qual donen la volta al món per televisió i en xarxes socials.

La ‘norma’ per a vestir-se aquest dia: portar roba blanca

Dues hores abans l'inici de la batalla, els carrers del poble s'han vist preses ja per milers de participants, abillats amb samarretes blanques com mana la tradició, que han esperat amb impaciència l'inici de la festa agafant forces amb un esmorzar, ballant o intentant si es fes amb un pernil penjat al final d'un pal ensabonat.

La capital mundial de la tomaca, situada a l'est d'Espanya i a uns 40 quilòmetres de València, ha iniciat la seua festa a les 12 del migdia amb la tradicional carcassa que dona pas al lent recorregut per tot just 400 metres de carrer dels camions amb les tones de tomaca ben madures i sucosos, no aptes per al consum però perfectes com a projectils en aquesta “batalla campal”.

Amb un dispositiu especial de seguretat amb més de 150 agents de la Guàrdia Civil, la participació preventiva per primera vegada del Consorci de Bombers de València i gent amb petos morats com a punts violeta contra la violència masclista, durant 60 minuts les tomaques han volat en aquesta guerra internacional en la qual tots són blanc de les tomacades.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, s'ha pujat a un camió al costat de l'alcaldessa del municipi, Virgina Sanz, com es va comprometre l'any passat, i ha comptat en directe per xarxes socials des de dins el festeig al seu judici “més internacional no sols de València i la Comunitat Valenciana, sinó d'Espanya”.

Tant Mazón com Sanz, que vivien per primera vegada la festa des d'un camió, han sostingut que ha sigut “una experiència distinta”, “espectacular” per al primer, que ha assegurat que ja no li “trau ningú” de la Tomatina, on ha viscut “un subidón anímic” en veure “l'alegria de la gent en rebre tomacades” i que permet “al món saber com li les gasten en la Comunitat Valenciana”.

No han faltat les ulleres de bussejar com la forma més segura de protegir els ulls de l'àcid de les #tomaca -que s'han de xafar abans de llançar-los per a no fer any- ni les disfresses -de cogombre, gladiador o ceba-, les fundes per als mòbils, pèls arreplegats, capells i roba i calçat que un estiga disposat a tirar.

Una festa ja internacional

Entre els participants hi havia gent de la resta de la Comunitat Valenciana i d'Espanya i d'uns altres de països com la Xina, els Estats Units, l'Índia, el Canadà, Gran Bretanya, el Japó i Austràlia, així com de molts llocs de tota Europa.

Encara que ennuvolat, l'ambient humit i càlid ha protagonitzat el dia, per la qual cosa els contendents agraïen ser refrescats amb l'aigua de poals i mànegues que els tiraven des de diversos punts al carrer, finestres i balcons d'unes façanes ben protegides amb plàstics i fins i tot fustes, per a aguantar aquest tiroteig de #omaca.

El so d'una altra carcassa, que s'ha fet esperar uns minuts, ha anunciat el final de la Tomatina 2024, que ha deixat una estampa de participants exhaustos després d'haver soltat molta adrenalina durant una hora, amb samarretes blanques en to rosa, restes de tomaca per tot el cos i carrers convertits en rius de lava roja i enganxosa.

Amb l'olor de tomaca encara en l'ambient i la multitud esvaint-se de l'epicentre de la lluita i anant cap a les dutxes, s'han iniciat les labors de neteja de façanes i carrers que, en tot just una estona, han quedat impol·lutes i desinfectades per l'àcid del fruit roig usat com a artilleria en aquesta original batalla, que ja espera amb ganes la seua edició de 2025.