Sagunt demana al Govern i a la Generalitat a instal·lar passarel·les ciclopedestres sobre la V-23 i l'AP-7

El ple de Sagunt ha acordat per unanimitat instar el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori a habilitar passarel·les sobre les vies AP-7 i V-23 pensades per a vianants i vehicles sense motor que ajuden a vertebrar el territori, facilitant una vertadera mobilitat sostenible.

La moció va ser presentada per la regidora de Compromís, Maria Josep Picó, i va comptar amb una esmena d'IP. La proposta va ser votada a favor tots els grups polítics que conformen el ple de l'Ajuntament de Sagunt.

Així mateix, es va aprovar instar el citat Ministeri i l'esmentada Conselleria a donar solució en l'accés nord de la ciutat, concretament en el nuc de comunicació entre l'A-7, la CV-342 i la N-340, pròxim a l'AP-7, perquè els i les vianants i les persones que viatgen en vehicles sense motor puguen desplaçar-se de manera segura en direcció a la Vall de Segó.

El text de la moció presentada per Compromís assegura que “és deure de les administracions públiques promocionar una mobilitat sostenible que ajude en la lluita enfront del canvi climàtic”. Per això, «ara que el govern sembla estar a punt de realitzar actuacions en el nostre terme», s'ha pres la decisió de “demanar que es contemple la vertebració del nostre territori habilitant infraestructures complementàries als projectes ja anunciats de connexió entre carreteres i millora d'accessos a la ciutat, que vagen en la línia d'afavorir altres tipus de desplaçaments per a dins del terme i la comarca”.

En el cas de l'AP-7, ja ha sigut anunciat pel Govern estatal que es millorarà la connexió nord de la ciutat amb esta autopista. Per això, s'ha considerat que és el moment de “reivindicar una infraestructura que connecte amb la Vall de Segó, pensant en altres maneres de desplaçar-se, com la bicicleta, el patinet o a peu”. Concretament, en el text de la moció es parla de la zona coneguda com 'El Pontazgo', on connecta la N-340 amb l'A-7 i la CV-324. “A més, és una bona oportunitat per a demanar l'ampliació del pont actual que connecta l'avinguda de Montíber amb la CV-324, que contemple la circulació segura de persones a peu o vehicles sense motor”. En el text es planteja, a més, una altra possible solució, que podrà ser “la construcció d'una passarel·la, tal com ja han fet les administracions autonòmica i estatal en carreteres com la CV-10 o la V-21”.

Pel que respecta a la V-23, “pràcticament és impossible travessar-la si el desplaçament es fa amb vehicle sense motor o caminant”, s'assegura en el text presentat per Compromís. “L'habilitació de passarel·les, tant en el tram que transcorre per la part industrial del municipi com la que creua la part agrícola de Gausa, ajudaria en la vertebració del nostre territori afavorint el pas lliure de vianants i vehicles no contaminants”, contempla el text de la moció.

A l'exposat anteriorment, se suma l'esmena proposada per Iniciativa Porteña, amb la finalitat de “construir una passarel·la en el gual de la carretera que va del Port a Canet, concretament en el costat oest, que no té vorals”.