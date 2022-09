Sagunt inaugurarà un monument d’homenatge als antifranquistes represaliats durant les seues primeres jornades de Memòria Històrica

Sagunt tindrà les seues primeres jornades dedicades a la Memòria Històrica i Democràtica entre l’1 d’octubre i el 19 de novembre, sota el lema ‘Resistir és véncer’. Al llarg d’eixe mes i mig que s’encetarà este dissabte se succeiran activitats al voltant d’este mateix eix temàtic com ara conferències, taules redones, presentacions de llibres, websèries i còmics, cinema documental, teatre i visites guiades. Entre els actes més destacats està la inauguració d’un monument a les persones represaliades per la seua lluita antifranquista entre 1936 i 1975.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el regidor delegat de Memòria Històrica i Democràtica, Guillermo Sampedro, han presentat la programació completa de les jornades, que s’obriran este dissabte a les 11.00 hores en el Casal Jove del Port de Sagunt amb la conferència ‘Els camps de concentració al Camp de Morvedre’ a càrrec del periodista Carlos Hernández de Miguel en la qual també presentarà el seu llibre ‘Los campos de concentración de Franco’ (Edicions B).

L’acte d’inauguració previ comptarà amb la participació del primer edil, el regidor delegat i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo.

El primer edil ha destacat l’«alt nivell d’estes jornades», especialment tenint en compte que es tracta de la seua primera edició, amb participants de primer ordre. «Enguany fem un salt qualitatiu amb estes jornades, unes jornades que pretenen posar l’accent en el nostre passat recent», ha assenyalat al mateix temps que subratllava que «des de l’anterior legislatura es van començar a fer ja passos decidits en esta línia d’incloure la Memòria Històrica i Democràtica com una part del treball de dignificació» del passat del municipi.

Per la seua part, el regidor de Memòria ha ressaltat eixa tasca de dignificació de la memòria democràtica a Sagunt. «És amb la creació d’esta regidoria en esta legislatura quan es fa eixe salt qualitatiu i quantitatiu en eixa tasca de memòria, veritat, justícia i reparació», ha agregat. «El que volem fer amb estes jornades és donar a conéixer eixe treball subterrani que fa la Regidoria durant els últims anys», puntualitzava Sampedro, que també marcava com a objectiu que es conega la repressió franquista a la ciutat.

Ja a la vesprada, a les 18.00 hores i en el mateix escenari, es presentarà el Pla Director de Patrimoni Immoble Defensiu de la Guerra Civil (1936-1939) de Sagunt, elaborat per Carme Antoni i Marta Navarro. A continuació, a les 19.00 hores, serà la presentació en primícia de la websèrie Rastres i rostres, produïda per la Regidoria de Memòria Històrica i Democràtica de l’Ajuntament de Sagunt i coordinada pel periodista José Manuel Rambla, amb la projecció del capítol ‘El ressorgir del moviment obrer’. Esta producció és una col·lecció de 17 documentals en format curt (d’entre 15 i 20 minuts, aproximadament) que rescaten la memòria dels col·lectius protagonistes que van marcar la resistència antifeixista i antifranquista en el municipi i que estaran disponibles en la pàgina web que es llançarà després de les jornades.

La vesprada es tancarà amb una taula redona sobre La repressió franquista a Sagunt, que començarà a les 19.30 hores i en la qual participaran l’historiador i periodista José Manuel Rambla; el sindicalista Julián López; i el doctor en Història per la Universitat de València, especialitzat en l’estudi de la repressió republicana i franquista a la Comunitat Valenciana durant la Guerra Civil espanyola i la postguerra, Vicent Gabarda Cebellán.

Cinema documental

El dilluns, 3 d’octubre, a les 18.30 hores i de la mà de la iniciativa PuntoDOC & Memoria del Cineclub Nautilus la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt acollirà la projecció de tres films documentals: ‘Stanbrook’, d’Óscar Bernàcer, que aborda la història de l’últim vaixell que va evacuar exiliats durant els últims dies de la Guerra Civil i que va salpar des del port d’Alacant el 28 de març de 1939 amb rumb a Orà, a Algèria;’ Memòria de les oblidades’, de Marta Arjona i Maite Blasco, una producció de videodansa que ret homenatge a les dones que van morir en el convent-presó de les Oblates de Tarragona a causa de les dures condicions carceràries i a l’única dona afusellada a la ciutat durant la repressió franquista; i ‘Damnatio memoriae’, de Sergi Pitarch, curtmetratge documental educatiu que reflexiona sobre els llocs de memòria i l’espai públic a través de la història del Monument als Màrtirs de la Llibertat d’Alacant, l’escultura que donava nom al passeig més important de la ciutat i que va ser destruïda per la dictadura per a construir amb els seus enderrocs un monument a la Falange.

Visites guiades al patrimoni de la Guerra Civil

Els dissabtes 22 i 29 d’octubre, a les 10.00 i a les 9.30 hores respectivament, es realitzaran sengles eixides organitzades per la Regidoria. En la primera, amb eixida des de l’oficina de turisme de la Plaça Cronista Chabret i retorn al mateix punt prevista per a les 13.00 hores, es visitaran les restes de la Guerra Civil a Sagunt; mentre que en la segona, amb eixida amb autobús des de la parada de bus de la rotonda enfront de la parròquia de Jesús Obrer del Port de Sagunt i amb retorn al mateix lloc sobre les 13.00 hores, es farà una visita guiada als ‘blocaus’ de darrere del castell d’Almenara, que formaven part de la ‘Línia XYZ’. En esta zona s’han restaurat un ‘blocao’, diversos trams de trinxeres, nius de metralladora i un polvorí. La inscripció a ambdues activitats serà gratuïta i es podrà formalitzar a través de la pàgina web www.notikumi.com i es recomana portar aigua, esmorzar, gorra i roba i calçat còmode.

Presentacions i teatre

El divendres 4 de novembre, a les 18.30 hores, en el Casal Jove del Port de Sagunt tindrà lloc la presentació del llibre ‘Caminos de resistencia’ (Ediciones El Boletín) per part del seu autor, Francisco Martínez ‘Quico’, l’últim guerriller antifranquista, en què conta la seua història. El regidor de Memòria, Guillermo Sampedro, que conduirà esta presentació, ha explicat que este membre de la resistència és, als seus 96 anys, «un dels últims guerrillers que queda amb vida» i que «cal tindre en compte que este senyor va entrar en el ‘maquis’ amb 15 anys, va estar set anys en la guerrilla de Lleó, i és un dels pocs protagonistes del ‘maquis’ espanyol que continua viu».

El diumenge 6, a les 19.00 hores, també en el Casal Jove del Port de Sagunt, la companyia Teatro Círculo representarà l’obra ‘Gaskin’. La dramatització, basada en els diaris de l’aviador republicà Antonio Gassó ‘Gaskin’, constituïx «un homenatge als republicans i a les republicanes que van patir l’exili», segons Sampedro. En ella, la protagonista, Clara, descobrix als seus 55 anys, durant una mudança, el diari que son pare va escriure entre 1939 i 1943 mentre estava en els camps de concentració nord-africans; estant immersa en un duel postergat, ja que el seu pare va morir quan ella tenia 19 anys, apareix Marta, amiga seua de la infància, amb la intenció d’escriure una novel·la sobre la vida de Gaskin. Les entrades per a la funció, recomanada per a majors de 14 anys, seran també gratuïtes i es podran adquirir en www.notikumi.com.

El dijous 10 de novembre a les 18.30 hores, i en eixe mateix lloc, Cristina Durán i Miguel Ángel Giner, premis nacionals de còmic, presentaran la seua novel·la gràfica La Jabalina, basada en la vida de la militant anarquista María Pérez Lacruz, que serà editada per la Regidoria i eixirà a la venda previsiblement a partir del nou any. El professor Robert Arnau de la Universitat Jaume I s’encarregarà de la presentació, que comptarà també amb la participació de Manuel Girona, autor del llibre ‘Una miliciana en la ‘Columna de Hierro’’. María ‘La Jabalina’.

Resignificació d’espais per a la memòria

Les I Jornades de Memòria Històrica i Democràtica de Sagunt ‘Resistir és véncer’ conclouran el dissabte 19 de novembre amb un acte de clausura que tindrà lloc als Jardins Ingruinsa del Port de Sagunt, a les 12.00 hores, en què s’inaugurarà un monument a les persones que van donar la seua vida i van patir persecució per la seua defensa de la legalitat democràtica, la llibertat i la justícia entre 1936 i 1975. En compliment d’una moció aprovada pel Ple de la Corporació s’ha resignificat el monòlit franquista que es trobava en este punt.

En este aspecte, l’alcalde ha apuntat que, en parlar del franquisme es tendix generalment a centrar-se en l’etapa de la Guerra Civil, però que «possiblement el sofriment va ser fins i tot major durant totes les dècades de repressió franquista», la qual cosa ha generat «la voluntat d’intentar aportar un poc de llum» a este episodi com una cosa que va ocórrer ací. «Tant la Guerra Civil com la repressió és una cosa que es va viure a Sagunt i ho van patir milers de persones en el nostre municipi», recalcava.

Per això ha advocat per aprofitar estes jornades per a fer «justícia» i una «reflexió col·lectiva» per a saldar el «deute amb les víctimes» del que va ser una «vulneració dels Drets Humans a tots els nivells».

Addicionalment, el regidor de Memòria Històrica i Democràtica ha anunciat que s’afegiran més actes a estes jornades en els quals s’està treballant i que es tancaran pròximament. «Volem també treballar amb la gent jove, portarem alguna activitat als instituts perquè l’alumnat conega a les aules de primera mà, a través de protagonistes que van patir la repressió, eixa tasca de memòria, veritat, justícia i reparació», ha avançat. El primer edil, per la seua part, ha elogiat esta iniciativa per a «que les noves generacions coneguen estos fets».

La Regidoria de Memòria Històrica i Democràtica de l’Ajuntament de Sagunt ha organitzat les activitats d’estes jornades amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; la Diputació provincial de València; la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; la Coordinadora d’Associacions per a la Memòria Democràtica; i de l’Associació Cultural Nautilus.