Sagunt planteja un projecte amb un dic submergit per a la protecció de les platges del nord i evitar la pèrdua d'arena

L'Ajuntament de Sagunt planteja la protecció de les platges d’Almardá, Corinto i Malva-rosa amb la instal·lació d'un dic submergit que evite la pèrdua del sediment més fi en condicions de temporal, alhora que atenue l'onatge. “Complim amb el compromís que assumim amb els veïns i veïnes. A més del macroprojecte plantejat pel Ministeri de Transició Ecològica, necessitem mesures de retenció d'arenes i d'esta manera posem sobre la taula una opció tècnica viable, una cosa concreta que poder defensar», ha expressat l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

En este sentit, des del departament de Platges es va encarregar un estudi tècnic, que ja es troba a la disposició del consistori, i dona suport a aquesta solució alternativa per a protegir el litoral. Es tracta d'un projecte pilot, de tres anys de duració, que suposarà la col·locació d'unes estructures de formigó, a 6 metres de profunditat, enfront de la platja de la Malva-rosa de Sagunt, concretament entre la gola de Queralt i la gola de Quartell, que actuaran com a escull artificial.

“Sent conscients del greu problema que patixen les nostres platges del nord juntament amb la platja dels nostres veïns de Canet i tenint en compte que els efectes del canvi climàtic són cada vegada més forts, veiem necessari explorar noves solucions innovadores com este projecte. Esta i altres solucions plantejades per l'Ajuntament de Sagunt formen part dels nostres compromisos amb les associacions veïnals, de les quals donarem compte en la pròxima Comissió Especial de Platges”, ha anunciat el regidor de Platges, Roberto Rovira.

El Ministeri de Ciència assumirà el projecte

Cal recordar que esta opció ja va ser debatuda amb el Ministeri de Transició Ecològica, però va quedar finalment fora del projecte de 17 milions d'euros que el Ministeri ha plantejat per a les platges del nord de Sagunt. L'Ajuntament de Sagunt va plantejar en el tràmit de Declaració d'Impacte Ambiental la inclusió de mesures d'este tipus, però també va ser rebutjat per l'òrgan gestor. És per això que els Ajuntaments de Canet d'en Berenguer i Sagunt van buscar una via alternativa a través del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, el qual els va mostrar tot el seu suport i va sol·licitar la màxima concreció en el seu plantejament. Tots dos ajuntaments han comptat amb la mateixa empresa especialitzada i han remés ja els seus corresponents estudis al Ministeri per a poder continuar avançant.

“Des del govern municipal entenem que este projecte és compatible amb el de regeneració que està pendent per part del Ministeri per a la Transició Ecològica. Esperem que el Ministeri es comprometa de veritat amb esta ciutat i la regeneració de les seues platges, assumint este projecte com una solució més per a protegir el nostre litoral”, ha declarat el regidor de Platges, Roberto Rovira.

Un dic modular de formigó de 900 metres

“D'acord amb les comprovacions tècniques, el dic es convertix en un element que limita l'energia de l'onatge durant els temporals”, ha explicat la tinenta d'alcalde de Almardá, Nuria Carbó. L'estructura, que ocuparà 900 metres de llarg, a més de reduir l'erosió del litoral, “ajuda a restaurar i mantindre l'ecosistema”, ja que la profunditat a la qual es troba l'escull afavorix l'atracció i concentració d'organismes vius.

Segons ha explicat Carbó, l'estudi ha treballat en “quatre possibles solucions” i ha conclòs que la instal·lació del “dic modular de formigó perforat” és la més apta. “S'ha realitzat una prospecció de com es comportaria cadascuna de les solucions fins a l'any 2073, tenint en compte els efectes del canvi climàtic, i s'ha determinat que este tipus d'escull artificial actua amb la major eficiència i és totalment respectuós amb la nostra costa”, ha dit la tinenta d'alcalde d’Almardà. Una vegada instal·lada l'estructura, es monitorarà el seu comportament durant els tres següents anys per a validar la seua eficàcia a l'hora de protegir Almardà, Corinto i Malva-rosa de l'erosió.

“L'ascens del nivell de la mar a conseqüència del canvi climàtic i l'augment en la intensitat i freqüència dels temporals marítims ha agreujat els problemes a les nostres platges. Davant esta situació és fonamental actuar per a mitigar els seus efectes. El nostre compromís és ferm i les solucions no poden esperar més”, ha conclòs Moreno.