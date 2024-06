Sagunt prova un sistema de subjecció de contenidors de fem amb imants

Sagunt ha iniciat una prova pilot, al carrer Carmen Conde, per a la instal·lació de sistemes de subjecció imantat en contenidors de residus. Aquest nou sistema, implantat a través de la Societat Anònima de Gestió (SAG), està dissenyat per a evitar el desplaçament no desitjat dels contenidors, oferint múltiples beneficis per a veïns i operaris dels serveis de neteja.

El principal avantatge del subjecta contenidors imantat és la seua capacitat per a impedir que els contenidors de fem es llisquen a causa del vent, aigua o arracades pronunciades. Aquesta característica assegura que els contenidors romanguen en una ubicació fixa, facilitant que els usuaris depositen les seues deixalles sempre des de la vorera. A més, aquesta innovació proporciona un ús més accessible per a persones amb mobilitat reduïda, ja que evita que el contenidor es moga en obrir la tapa.

El sistema de subjecció és capaç de suportar i immobilitzar contenidors de residus de fins a 1.100 litres, demostrant una resistència superior a l'oposició del vent, fins i tot en velocitats superiors als 100 km/h. Això no sols garanteix una major estabilitat en condicions meteorològiques adverses, sinó que també contribueix a un entorn urbà més ordenat i net.

Un dels aspectes més destacats d'aquesta iniciativa és la millora en el servei de recollida de residus. En mantindre els contenidors en un lloc fix, els operaris sempre troben els contenidors en la mateixa posició, optimitzant el temps i l'eficiència del procés de recol·lecció.

Si s'obtenen resultats òptims, està estudiant la possibilitat d'estendre la implementació dels sistemes de subjecció imantat a més àrees en el futur.