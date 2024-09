Sant Antoni de Benaixeve oficialitza la seua toponímia també en valencià

El ple de Sant Antoni de Benaixeve ha aprovat, en la sessió ordinària d'este dimarts, iniciar els tràmits per a oficialitzar el topònim bilingüe de San Antonio de Benagéber/Sant Antoni de Benaixeve.

La moció, que va ser aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern (UCIN i PP), els grups municipals AISAB, Guanyem-SAB i l'edil no adscrit; així com amb l'abstenció de Vox; pretén legalitzar l'ús del nom del municipi tant en la seua forma en castellà com en la seua versió en valencià establida per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

L'acord reglamentarà finalment l'ús de les dos formes, que de fet ja s'estaven utilitzant en les comunicacions institucionals, així com per part de moltes entitats, associacions culturals i comerços. La moció, presentada pel grup Guanyem-SAB, se suma al treball iniciat per l'Ajuntament en este mateix any per a oficialitzar l'escut de la localitat i crear una bandera del municipi.

En relació amb l'acord, l'alcaldessa, Eva María Tejedor Marí, ha apuntat que l'equip de govern té un compromís amb la “protecció i promoció del valencià, així com amb la defensa dels símbols locals, una cosa imprescindible per a continuar construint la cultura d'un municipi desplaçat i tan jove com és Sant Antoni de Benaixeve”.

En esta línia, la primera edil ha incidit en l'impuls que l'Ajuntament pretén donar al valencià, usant-lo en la gran majoria de comunicacions oficials que realitza com les notes de premsa, el web municipal, les xarxes socials o el servei informatiu de WhatsApp.