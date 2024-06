Trasplantades 67 palmeres per a millorar la seguretat viària en la CV-821 al seu pas per Mutxamel

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha iniciat els treballs per a la millora de la seguretat viària entre els punts quilomètrics 3+152 i 4+848 en la CV-821 al seu pas pel terme municipal de Mutxamel. Per això es retiraran 67 palmeres de la mitjana les arrels de la qual estaven afectant la calçada. Els treballs s'estan realitzant en col·laboració amb l'Ajuntament, de manera que les palmeres es trasplantaran a altres zones del municipi.

Tal com ha explicat la directora general d'Infraestructures i Projectes Urbans, María José Martínez Ruzafa, les arrels de les palmeres en aquest tram de la CV-821, “han donat lloc a protuberàncies en el ferm, creant problemes de seguretat viària i es temia que pogueren produir accidents tant al trànsit rodat com als ciclistes que transiten per eixa via”.

D'aquí ve que es decidira la retirada d'aquests exemplars de la mitjana. Posteriorment es reposaran les vorades danyades pel creixement vegetal, se sanejaran els segments deformats per l'acció de les arrels i, finalment, es procedirà al reasfaltat dels carrils afectats, de manera que la calçada reunisca les condicions adequades per a la circulació.

Els treballs, que es van iniciar el 26 de juny, es prolongaran durant dos mesos i suposaran una inversió d'al voltant de 170.000 euros. La carretera CV-821, travessa els termes municipals d'Alacant, Sant Joan D’Alacant i Mutxamel. La Intensitat Mitjana Diària (IMD) l'any 2023 en el tram en el qual es va actuar varia en una forqueta d'entre 16.000 i 24.900 vehicles al dia.