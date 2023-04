Vallada posa en marxa el pasturatge en la serra pública com a mesura per evitar incendis

Per tal d'evitar incendis com el que el que va afectar a la localitat l'any 1994, Vallada ha recuperat mesures tradicionals de prevenció com la pastura en els terrenys de serra pública.

L'Ajuntament de Vallada ha posat en marxa un projecte de pasturatge extensiu amb ramat de cabra blanca celtibèrica a les àrees de tallafocs de la muntanya. El consistori explica que la proposta permetrà mantenir netes aquestes àrees, reduir la massa forestal existent, evitar la propagació de possibles incendis i salvar la desaparició de la cabra blanca celtibèrica.

Per fer efectiva la iniciativa es projecta la construcció d’un corral fixe, per als mesos d’hivern i paridora, amb materials reciclats a la zona de la Balarma de Vallada, que donarà refugi al ramat de cabres. Per als altres mesos de l'any es pretén crear un corral mòbil desmuntable, amb tanques d'obra, per a permetre el pasturatge en totes les zones de la muntanya i no saturar una mateixa zona amb la pastura (en total hi haurà cinc zones comptant la cleda principal).

L'Ajuntament ha destacat que projecte compleix amb la normativa de benestar animal. Les zones previstes de pasturatge són: la Foia Redona, Font d’Espanya, la Balarma, zona del Castell i els Clots.