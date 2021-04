Veïns de Paterna exigeixen millores en la seguretat dels passos a nivell del metre després de l'últim atropellament mortal

La Federació d'Associacions de Veïns de Paterna s'ha concentrat aquest dilluns a les portes del consistori per a reivindicar l'escassetat de mesures de seguretat en els diferents passos a nivell de Metrovalencia.

Aquesta manifestació s'ha realitzat després que un tren atropellara mortalment a un home de 78 anys en el pas a nivell per a cotxes, fet que va ocórrer divendres passat cap a les 8 del matí i que va obligar a tallar el trànsit ferroviari durant més de dues hores.

Per tot això, des de l'entitat reiteren que “cap govern municipal ha fet res per solucionar aquest greu problema que ve patint els veïns”, i a més han explicat que durant anys han tingut lloc diferents accidents (alguns d'ells mortals) en diversos passos a nivell de Paterna, per la qual cosa afirmen que “ja n'hi ha prou, no més morts”.

Així mateix, aquests mateixos veïns detallen que el municipi “compta amb més de 15 passos a nivell” en el tram de via que discorre pel seu terme i solo uns pocs, prossegueixen “estan senyalitzats o amb barreres per a vianants”. Concretament, en el qual es va produir el sinistre divendres passat només es disposa d'unes barreres per a evitar que creuen vehicles.

Per tot això, posen l'accent que “hem demanat durant anys una solució molt econòmica com és la instal·lació d'una barrera per als vianants que s'accione al mateix temps que la dels cotxes, però no ens fan cas”.