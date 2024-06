Vila-real activa el Pla d'Emergència per Sequera amb mesures per millorar l'eficiència de la gestió de l'aigua

L'Ajuntament de Vila-real ha activat el recentment aprovat Pla d'Emergència per Sequera (PEM), com a mecanisme per a millorar l'eficiència en la gestió hídrica i donar resposta a la situació climàtica, que ha portat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a decretar l'estat d'alerta el maig passat en el territori.

“Afortunadament, Vila-real no té problemes greus d'aigua; tenim recursos suficients i una infraestructura adequada per a fer front a eventualitats que garanteix el consum, però no és menys cert que vivim una època crítica per l'escassetat de pluges en bona part del país i que hem de prendre mesures ja per a optimitzar al màxim un recurs valuosíssim i escàs com és l'aigua”, detalla l'alcalde de Vila-real, José Benlloch.

Per aquest motiu, es va aprovar el mes de febrer passat el Pla d'emergència per sequera, que contempla protocols específics i actuacions que, després de la declaració d'alerta per part de la CHX i com estipula la normativa, han començat ja a desplegar-se. El primer d'ells ha sigut la constitució d'un grup de treball integrat per responsables tècnics i polítics del consistori, així com per representants de la companyia Facsa, concessionària del servei. Aquest grup de treball té com a objectiu desenvolupar el pla i servir com a espai de consulta i coordinació.

“En aquests moments, estem traient l'aigua per a consum dels nostres depòsits 10 metres per davall de l'any passat. No és una situació alarmant, però hem d'estar preparats, sobretot si tenim en compte que la CHX ha donat instruccions als regants d'arrancar tres pous d'emergència, per la qual cosa les reserves dels aqüífers també es veuran afectades”, detalla Benlloch. Per aquest motiu, el Pla Municipal d'Emergència per Sequera inclou accions com el control de reg de parcs i jardins, establint regs en franges horàries que minimitzen l'evaporació de l'aigua, específicament durant la nit; reutilització de l'aigua de rentada dels filtres de carbó actiu del Pou Amorós, utilitzant-la per a l'aigualeig de carrers i promovent la reutilització eficient de recursos; o reforçar el control de fugides, continuant amb els projectes anuals de renovació d'infraestructures municipals per a millorar l'eficiència de les xarxes de distribució d'aigua, que han aconseguit una eficiència del 80% de la xarxa. Una altra de les accions contemplades pel pla és informar la ciutadania de la situació i promoure una major sensibilització i conscienciació sobre l'ús eficient dels recursos hídrics.

“L'aigua és un tresor, un recurs finit que hem de preservar i cuidar sempre. I més encara en situacions d'escassetat de pluges com les que vivim ara. Davant l'arribada dels mesos de més calor, és important que tots siguem més conscients de la necessitat d'adoptar pràctiques responsables en l'ús de l'aigua”, conclou.