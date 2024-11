Xàtiva incrementarà en 500.000 euros el seu pressupost per a 2025 i arribarà als 39,3 milions

L’Ajuntament de Xàtiva ha presentat aquest dimecres els seus pressupostos 2025, que s’aprovaran dijous en el plenari municipal, en una roda de premsa en la qual han participat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la primera tinenta d’alcalde Amor Amorós i el regidor d’Hisenda Ignacio Reig.

El pressupost de 2025 s’incrementarà en mig milió d’euros, fins arribar als 39,3 milions d’euros. «Som dels primers ajuntaments de més de vint mil habitants que som capaços d’aprovar el pressupost en una data tan avançada, el que evidencia la capacitat de treball d’aquest equip de govern. Hem sigut capaços de tancar un segon pressupost de legislatura on es respon a totes les necessitats que té la ciutat», ha expressat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha remarcat que «el nostre govern es recolza en tres potes: les polítiques socials, que és la primera de les prioritats d’aquest govern progressista amb la ferma voluntat de millorar la vida de les persones, especialment de les més desfavorides; els serveis públics, destacant la inversió en aigua potable de 1,7 milions d’euros gràcies al nostre Pla Director d’Aigua; i l’aposta per la nostra cultura i patrimoni, amb algunes intervencions patrimonials que s’han d’anar duent a terme».

Per la seua part, la primera tinenta d’alcalde Amor Amorós ha indicat que “hem avançat en els compromisos que vam anar adquirint en el pacte de l’Almodí i hem fet un esforç gran per defensar les polítiques educatives i d’igualtat, ja que es contemplen més espais i serveis per a la corresponsabilitat”. En aquest sentit ha remarcat que “anem a destinar dues partides per reforçar les escoles corresponents a estiu, Nadal i Pasqua, i anem a facilitar la corresponsabilitat de les famílies de 0 a 3 anys que no cobreix la Conselleria”.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, s’ha felicitat “per poder aprovar aquest pressupost en aquestes dates. Enguany l’elaboració ha sigut complexa, i es va iniciar ja en abril una vegada es va liquidar el pressupost anterior. Els ajuntaments han de tindre la capacitat de poder actuar davant els problemes i contratemps que puguen anar apareixent i nosaltres apostem per uns serveis municipals potents, una aigua potable pública, un capítol d’inversions fort i per continuar treballant per a que els diners que ixen de la butxaca de la ciutadania es convertisquen en serveis i millores per a Xàtiva”.

Polítiques socials, serveis públics i patrimoni

Cal destacar, d’una banda, l’increment en polítiques socials, que serà d’una mitjana del 23% respecte a 2’24 fins arribar als 2,8 milions d’euros. D’aquesta xifra destaquen partides com ara la de Benestar Social (1,8 milions i increment del 24,05%), Educació (209.000 euros i increment del 57,74%), Dona i Igualtat (136.583 i increment del 18,58%) i Joventut (132.939 euros i un increment del 42,89%). «Des de fa uns anys, la de Benestar Social és la partida a la que més diners destina aquest ajuntament, seguida per Policia Local i Seguretat», ha explicat Ignacio Reig.

També seran importants les xifres pel que respecta als serveis públics: 2,5 milions d’euros en millores en l’entorn urbà (parcs infantils, jardins, vies públiques...), 2,8 milions en neteja i recollida de residus i 1,7 milions en el manteniment i millora de la xarxa d’aigua potable (on es troba una renovació del 30% dels comptadors de la ciutat); així com també destaca l’aportació per a Cultura i Patrimoni, que és de 2,5 milions per a programació cultural i promoció turística de la ciutat, destacant també altres partides com els 53.000 euros de la consolidació de l’antiga estació, els 25.000 euros per al projecte del Puig i els 20.000 euros per al projecte d’accessibilitat de la Casa de la Joventut.

És important destacar que l’Ajuntament contindrà el deute en el proper exercici, el qual es mantindrà en l’entorn del 32%. En aquest sentit es sol·licitarà un préstec d’1 milió d’euros, un 73% menys que en aquest any (quan el préstec va ser de 3,7 milions). “Enguany fem un esforç en no endeutar-nos i aquest pressupost redueix l’endeutament del nostre municipi”, ha explicat el regidor d’Hisenda, mentre que l’alcalde ha puntualitzat que “aquest endeutament evidencia la salut financera d’aquest ajuntament, ja que és el nivell que ens permet fer inversions, amortitzar préstec i no tindre problemes per a pagar factures, que és el que passava amb l’anterior govern quan hi havia un endeutament de més del 110%”.

Inversions

El govern de l’Almodí consolidarà les inversions a la ciutat, que suposaran un total de 5,5 milions d’euros dels quals 3,8 milions estaran subvencionats per Fons Europeus, Govern Estatal, GVA i Diputació de València. Destaquen els 507.000 euros per al Pla Edificant (CIPFP La Costera i CEIP Attilio Bruschetti, on està previst l’inici d’obres), 699.000 euros per a la licitació d’obres del Centre Raimon d’Activitats Culturals i 1,01 milions d’euros per al Pla Convivint (inici d’obres del Centre de Dia Comarcal). També continuaran les inversions del PIREP (3,6 milions amb fons europeus), el Pla de Sostenibilitat Turística (2 milions) i el Pla Moves d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (1,06 milions). «En breu es delimitarà la parcel·la del centre de salut, on s’està redactant el projecte i esperem que en 2025 s’inicien les obres; i el mateix passarà amb el Palau de Justícia , ja que si tot va bé el proper any es procedirà a les demolicions de la part del convent de Santa Clara que correspon», ha manifestat l’alcalde Roger Cerdà.

Altres inversions destacades són les de mobilitat i accessibilitat (820.000 euros per a carril bici, 791.000 euros per a asfaltat de carrers i 325.000 euros per a mobilitat i accessibilitat), les vinculades a les zones verdes (316.000 euros per a parcs infantils, 180.000 euros per a manteniment de l’arbrat, 60.000 euros per a adequació de jardins i 60.000 euros per a adequació d’espais naturals), les inversions en esport (1,43 milions en manteniment d’instal·lacions esportives i 255.000 euros per a reposició d’aquestes instal·lacions) i educació, amb 120.000 euros per a serveis de conciliació familiar (50.000 euros de 0 a 3 anys i 70.000 euros fins a 12 anys).

“Destinarem més recursos propis per al compliment de la llei de Benestar Animal i introduïm una partida per a pressupostos participatius, tractant de complir amb els acords del Pacte, ja que agafàrem el compromís d’anar sumant espais per a la participació ciutadana”, ha expressat Amor Amorós, qui ha remarcat que “aquest pressupost permetrà millorar la mobilitat perquè ens permetrà ampliar zones d’aparcament, pacificar el tràfic al nucli antic i buscar alternatives a la mobilitat en cotxe”.