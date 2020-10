La Comissió 9 d'Octubre reivindica drets socials, autogovern i llengua en una simbòlica concentració amb aforament controlat

La Comissió 9 d'Octubre ha celebrat aquest 2020 una concentració atípica i diferent marcada per la pandèmia per a reivindicar el dia de la Comunitat Valenciana. Els partits, associacions i sindicats que integren la comissió han celebrat aquest divendres una concentració amb l'aforament controlat i distàncies de seguretat enfront de les Corts Valencianes en lloc de la tradicional manifestació.

L'entitat ha reafirmat la seua voluntat de construir el País Valencià com a subjecte de sobirania i com a projecte de millora del benestar del poble, i de defensar-se dels grups i organitzacions feixistes que, denuncien, els ataquen "violentament, any darrere d'any", volent negar els seus drets socioculturals i el seu dret a decidir. Així, reivindiquen un nou sistema de finançament que possibilite l'accés a serveis fonamentals. "Reclamem respecte a l'autogovern valencià, i, per tant, rebutgem les temptacions de continuar envaint competències autonòmiques. Reclamem respecte als drets nacionals i socials dels valencians i valencianes, i per això volem un nou model de finançament que acabe amb l'espoli fiscal i una política activa de creació de treball i recuperació dels serveis socials".

Els convocants han recordat les víctimes de la pandèmia, encara que han indicat que no sols ha tingut conseqüències sanitàries, sinó amb incidència en altres àmbits. "En primer lloc, en l'econòmic i social: molts milers de persones han perdut el seu lloc de treball o el mantenen precàriament, moltes empreses i autònoms pateixen una situació molt complicada. Ara comprovem la importància de la inversió pública en uns serveis socials de qualitat i professionals. I en segon lloc, en el de l'autogovern, els drets i la llengua: hem vist desplegaments policíacs i militars sense utilitat sanitària, invasions de competències autonòmiques no justificades, desaparició de les llengües cooficials de les comunicacions sanitàries", citen.

La Comissió 9 d'Octubre està integrada per les entitats Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Valenciana (ACV) Tirant lo Blanc, Ca Revolta, Decidim, Escola Valenciana, Fundació Nexe, Plataforma per la Llengua, Societat Coral El Micalet; els sindicats d'estudiantes Bloc d'Estudiants Agermanants (BEA) i A Contracorrent; els sindicats CCOO-PV i Intersindical Valenciana; i els partits Compromís, ERPV, EUPV i Podem.