La comissió que negocie els pressupostos del Govern valencià abordarà també els canvis en la fiscalitat

Els pressupostos de la Generalitat Valenciana i la seua proposta fiscal i tributària es debatran en el mateix fòrum polític. Els partits que componen el Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida) començaran en les pròximes setmanes a negociar els comptes públics per al 2023, últim exercici de la legislatura i el que, aspiren, siga el primer de la tercera reedició del pacte progressista.

La negociació, fins i tot liderada per Hisenda, serà la més participativa fins hui. Comptarà amb les propostes dels pressupostos participatius que trasllada la Conselleria de Participació i Qualitat Democràtica, amb una comissió negociadora en què es representen les tres forces del Botànic i amb les aportacions dels agents socials. Aquesta comissió, una de les exigències dels socis de Govern per a evitar disfuncions en la confecció dels comptes, tractarà també la reforma fiscal i l’adaptació dels tipus impositius a la inflació, amb l’objectiu d’evitar que l’augment dels preus del consum es trasllade en més pressió per a les rendes baixes. La reforma o revisió fiscal es preveu una de les qüestions més controvertides en el debat, atés el diferent grau d’exigència dels socis.

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha insistit dimecres després de la reunió de coordinació amb el seu grup parlamentari, Compromís, que els comptes públics tindran tres eixos transversals: la lluita contra el canvi climàtic, el reforç dels serveis públics i “combatre, des de les polítiques d’ocupació i economia, la inflació que està fent que les famílies valencianes estiguen patint grans problemes per a arribar a fi de mes”. Com van apuntar els dirigents després del seminari d’Alcoi, l’acció de govern tindrà com a màxima prioritat mitigar l’impacte d’una possible crisi.

Els partits del Pacte del Botànic advoquen per traslladar una visió més calmada de la negociació allunyada del conflicte habitual en aquestes qüestions. “Els ciutadans valencians estan esperant una resposta del seu govern” que “passa en un primer moment pels pressupostos”, ha asseverat Mas.

Puig convida patronal i sindicats a col·laborar-hi

El president de la Generalitat vol que aquests comptes públics seguisquen la línia participativa dels pressupostos elaborats després de la pandèmia, que van partir d’una comissió de reconstrucció. En aquest cas, Puig, després de presidir la taula de diàleg social, ha convidat patronal i sindicats a fer aportacions en el debat pressupostari i tributari i ha garantit que s’escoltaran les seues propostes.

Segons Puig, la reforma fiscal en què treballa l’equip liderat per Arcadi España s’analitzarà en el si del Govern i finalment “es codecidirà” de manera dialogada amb els agents socials encara que “les seues aportacions en algun cas poden ser contradictòries”. “Amb la política fiscal limitada que tenim, intentarem fer una cirurgia fina per fer costat a les persones i famílies que més ho necessiten”, ha reiterat, i ha mostrat la seua confiança que la reforma serà “decisiva dins del marc de limitacions”. En tot cas, el president insisteix que no hi haurà una baixada generalitzada d’impostos com reclama la dreta, perquè seria “una irresponsabilitat”.

En la reunió, que ha comptat amb els vicepresidents Aitana Mas i Héctor Illueca, també s’ha analitzat el nivell d’execució dels programes d’ajudes impulsats per la Generalitat. Està en marxa el pla ‘Reactiva’ amb el 65% del mig centenar de mesures que el conformen en execució i una desena de les quals complides, especialment les vinculades a frenar la inflació