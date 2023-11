Compromís esmena els pressupostos perquè la Generalitat assumisca l’IVA d’À Punt

Compromís presentarà una esmena als pressupostos autonòmics del 2024 perquè la Generalitat assumisca la càrrega del deute per l’IVA d’À Punt. La coalició vol que l’executiu autonòmic incremente la dotació pressupostària per a la cadena pública quantificant el deute tributari i els interessos d’exercicis anteriors, així com les obligacions derivades de l’exercici en curs per a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

La coalició s’ha reunit dilluns amb empresaris de l’audiovisual valencià, que manifesten la seua preocupació per l’escàs pressupost de la televisió i la ràdio pública valenciana. Representants del sector ja van traslladar les necessitats financeres de l’ens públic al Consell Valencià de Cultura, que considera la radiotelevisió pública un ens dinamitzador de l’economia valenciana en general i del sector audiovisual en particular. L’informe, traslladat a la Generalitat, reclama més pressupost per a la cadena pública i per a l’Institut Valencià de Cultura, que a través dels seus programa d’ajudes finança produccions valencianes i en valencià.

El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana preveu 84 milions d’euros per a la CVMC, dels quals 67 van destinats a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), l’ens que gestiona À Punt i el gros de la plantilla. És pràcticament la mateixa quantitat que l’últim any, una quantitat que el sector audiovisual i la corporació consideren insuficient.

Compromís exigeix al Consell que rectifique, i alerta que “la no assumpció de l’IVA d’À Punt comportaria un futur molt negre per a l’audiovisual valencià amb la pèrdua consegüent de milers de llocs de treball”. Fins hui, els pressupostos del Pacte del Botànic havien previst algunes ajudes a À Punt per a minimitzar el forat financer. “El que ha fet el govern de PP i Vox, canviant el criteri que havia adoptat el Botànic d’assumir l’IVA d’À Punt, suposa retallar la capacitat financera de la nostra radiotelevisió pública fins a uns nivells alarmants. Coincidim amb el que denuncien els productors valencians: si la Generalitat no s’encarrega de fer front a l’IVA, À Punt deixarà de tindre un mínim de pressupost per a poder fer producció externa, cosa que suposarà una sentència de mort per al sector”, adverteix la portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas.

El Consell Rector parla d’una situació d’“infrafinançament” de la televisió pública arran del canvi de criteri de l’Agència Tributària. L’organisme rector va acordar reservar 11 milions d’euros per al pagament de l’impost, atés que el pressupost de la Generalitat presentat el 30 d’octubre no ho preveu. “En aquest Projecte de llei de pressupostos per al 2024, el Govern valencià, com també va fer l’anterior Consell de la Generalitat, no ha reservat cap partida específica destinada a assumir la reclamació de l’Agència Tributària relativa a l’IVA deduït entre els anys 2016 i 2021, el procediment de la qual continua obert i pendent de resolució”, va indicar l’organisme en un comunicat.

La cadena pública assegura que tindria beneficis en el seu últim any si no fora pel deute, que oscil·la entre els 9 i els 10 milions a l’any. El compte de resultats consolidat del grup el 2022 donaria un benefici d’1.415.829 euros, tenint en compte la subvenció de 70 milions de la Generalitat per a la prestació del servei públic, va apuntar la corporació en fer el balanç. “En aquest exercici, la repercussió de l’impost ha sigut de 10.447.106 d’euros, incloent-hi part dels possibles interessos d’exercicis anteriors”, van indicar.