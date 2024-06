Compromís pregunta al Govern per la vinculació de Boluda a una de les empreses que aspira a gestionar la Marina de València

“És políticament ètic que forme part del consell d’administració del Port de València un empresari amb interessos privats en el port? Pot minvar la lliure competència el fet que cada vegada hi haja més concentració en un sector estratègic clau? Pot haver-hi conflicte d’interessos entre una de les empreses del concurs de privatització de la Marina de València i un dels membres del consell d’administració del Port de València?”.

Aquesta és la bateria de preguntes que ha presentat el diputat de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, al Govern central en relació amb el procés de privatització de la Marina de València.

Les qüestions plantejades a l’executiu de Pedro Sánchez fan referència a la informació avançada per elDiario.es, segons la qual l’empresa inclosa en una de les ofertes que opten a obtindre la gestió de la dàrsena nàutica i d’oci té vinculacions amb el navilier Vicente Boluda, president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i membre del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV).

Com va informar aquest diari, l’alcaldessa de València, María José Catalá, i la presidenta de l’APV, Mar Chao, van anunciar el 5 de desembre passat la privatització d’un 47% de la Marina de València (235.000 metres quadrats de superfície), en concret la gestió de quasi un miler d’amarraments i de la Marina Sud, mentre la resta de l’espai quedarà sota control de l’Ajuntament i de l’APV, perdent així la ciutat el control unitari de la Marina i l’autonomia de què gaudia per a planificar els usos i les activitats dels espais.

En virtut d’aquell acord, es va traure a licitació el concurs públic pel qual una empresa privada passarà a explotar durant 35 anys, prorrogables a 50, tot aquest espai.

El 31 de maig passat la taula de qualificació del concurs per a la gestió de la Marina de València, una vegada revisada la documentació requerida en el tràmit d’esmena, va acordar admetre dues de les tres propostes presentades. La primera la conforma un consorci d’empreses format per Ocean Platform Marinas Valencia (OCP Valencia), Puertomenor SA, Grupo Corporativo Fuertets SL, Puerto Picasso Málaga SL i Astilleros de Mallorca SA. I la segona oferta admesa la conformen Semar SL i Ocibar SA.

Una de les empreses que està darrere del consorci, segons la informació recaptada per elDiario.es, és Ocean Capital Partners (OCP), propietat d’Ocean Infraestructures Management SL. El director general i administrador únic de l’empresa, segons les dades que consten en el Registre Mercantil, és José Luis Almazán, al seu torn conseller de l’empresa de remolcadors Boluda Towage SL, del navilier Vicente Boluda, president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE). Almazán també figurava com a conseller i apoderat de Boluda Maritime Terminals SL, presidida per un dels fills de Vicente Boluda.

El diputat de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez ha mostrat la seua preocupació pel fet que “per a un empresari com Vicente Boluda, que és del sector navilier i està com a representant de la patronal en el consell d’administració de l’APV, ara a més sembla que empreses vinculades a altres seues puguen quedar-se amb la gestió de la Marina”. Per aquest motiu ha comentat que cal “fer-li una repensada a la figura de les autoritats portuàries, democratitzar-les, posar-los límits i saber si hi ha en aquest cas un conflicte d’interessos”. Ibáñez ha afegit que “el fet que puga haver-hi un empresari concret en el consell d’administració també pot minvar el lliure mercat de la resta de l’empresariat”.