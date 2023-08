Compromís proposa una moratòria d’un any per a noves llicències d’apartaments turístics a València

El grup municipal de Compromís reclama paralitzar les llicències d’apartaments turístics durant 12 mesos i redactar una ordenança específica a València. La formació advoca per constituir una comissió no permanent sobre aquesta matèria davant la saturació de la ciutat per “treballar accions al voltant del turisme consensuades entre tots els grups”.

Els regidors Papi Robles i Ferran Puchades insten l’equip de govern de María José Catalá, del PP, a posar en marxa el fòrum i abordar els problemes que deriven de l’augment del turisme. “S’ha d’avançar cap a una regulació”, ja que els apartaments turístics són “un negoci més”, han indicat, per a recalcar la pujada dels preus del lloguer i els “problemes de convivència” que generen aquests negocis. Entitats com Exceltur, la patronal hotelera, també han carregat contra la competència deslleial dels apartaments desregulats. Els edils han recordat com molts baixos comercials de la ciutat s’han convertit en apartaments i assenyalen els problemes en barris com Ciutat Vella, amb 44 de cada 100 habitatges dedicats al turisme, fins a arribar als 9.400 de la ciutat.

Els regidors han aprofitat per a reclamar que la Llei d’habitatge incloga la regulació dels habitatges d’ús turístic i instar l’alcaldessa a regular els preus del lloguer, una qüestió que va avançar l’exalcalde Joan Ribó en demanar la declaració de zona tensada, aprofitant la norma aprovada fa poc.

Després de la roda de premsa, l’alcaldessa Catalá ha considerat “prioritari” fer una ordenança d’apartaments turístics per posar fi als establiments irregulars. “La ciutat té 4.000 apartaments turístics irregulars i per això cal aprovar una ordenança per a regular-los, a més de fer un pla d’inspecció per posar fi a aquestes irregularitats”, ha indicat, i després ha criticat l’equip de govern anterior la falta de mesures. “El govern anterior, en huit anys, no va fer cap ordenança d’apartaments turístics”, ha indicat.

Catalá s’ha mostrat també preocupada per les zones de la ciutat que pateixen més aquests lloguers irregulars i ha defensat que “aquests apartaments no han de suposar una presència massiva en certes localitzacions de la ciutat que dificulten la convivència i el dret al descans dels veïns”. L’alcaldessa ha insistit que “Compromís des de gener d’enguany fins a abril només ha tancat 24 activitats irregulars de 4.000” i li ha retret les queixes.