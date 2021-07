Compte arrere per a l’obra que cosirà el sud de València: ix a exposició el soterrament de vies i la demolició del pont de Giorgeta

El soterrament de l’accés ferroviari al cor de València que deixarà un bulevard enjardinat en superfície i cosirà els barris de Malilla, la Creu Coberta i Sant Vicent ha començat a veure la llum.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha tret a informació pública les expropiacions de terrenys que caldran per a la construcció del canal d’accés per a la integració de l’Alta Velocitat a la ciutat de València i per a l’ampliació de l’estació de Joaquín Sorolla.

Així figura en una resolució publicada dijous en el Butlletí Oficial de l’Estat, en què hi ha una relació dels béns i drets afectats per l’execució de les obres definides en aquest projecte.

Com va informar elDiario.es, la Comissió Tècnica de la societat València Parc Central va donar el vistiplau al Projecte Bàsic de les obres del canal d’accés al final del mes de juny passat.

Aquestes obres, amb un pressupost aproximat de 400 milions d’euros, consisteixen en el soterrament de les vies d’accés a les estacions de València Nord i de Joaquín Sorolla, entre la Ronda Sud i passat el Viaducte de Giorgeta, que es derrocarà, en la divisòria dels barris de Malilla, a l’est, i de la Raiosa i la Creu Coberta a l’oest.

Entre les característiques de les obres destaca la compatibilitat de l’execució d’aquestes amb la prestació dels serveis ferroviaris a causa de la seua execució en diverses fases, tal com es reflecteix en el Projecte Bàsic i es detalla en el projecte de construcció actualment en redacció.

Les obres també inclouen una remodelació de l’estació de Joaquín Sorolla per a traslladar les andanes de 400 metres perquè el soterrament puga assolir la longitud necessària que permeta la demolició del Viaducte de Giorgeta i la unió en superfície de les avingudes de Giorgeta i de Peris i Valero.

Si no hi ha imprevistos, es redactarà el projecte constructiu amb l’objectiu de poder licitar les obres després del procés d’informació pública al final d’any.

D’acord amb l’Acord de Cooperació entre el ministeri, la Generalitat, l’Ajuntament, Adif Alta Velocitat, Adif i Renfe Operadora del 9 d’abril de 2019, aquestes obres se sufragaran per Adif Alta Velocitat, amb un 50% del cost, i la Generalitat i l’Ajuntament a raó d’un 25% del cost cadascun. Els extrems operatius d’aquest acord de finançament es regularan en un conveni de cofinançament que es tramitarà en els pròxims mesos.

Sobre la superfície alliberada de les línies ferroviàries està prevista la construcció del bulevard o avinguda García Lorca, amb la qual cosa es completarà la integració dels barris del sud de la ciutat, aspiració ciutadana que es remunta als anys huitanta del segle passat.

Després de la presentació d’aquest projecte, queda pendent la presentació de la futura estació subterrània i del túnel passant.

Ribó, satisfet

L’alcalde, Joan Ribó, va afirmar dijous que “no m’agrada dir la paraula ‘història’ però amb aquesta notícia, sí”. Ribó va considerar que es tracta “d’una notícia estupenda, és una notícia del caire de les grans notícies que ha viscut aquesta ciutat, com podria ser el trasllat del riu Túria, com podria ser l’aturada de la urbanització del Saler, com podria ser la declaració del vell llit del Túria com un jardí”.

Ribó va manifestar que “fa només uns dies vaig escriure a la nova ministra de Transports mostrant-li la meua preocupació i hui he de manifestar la meua satisfacció, perquè un pas que teníem previst amb l’anterior ministre, i que esperàvem que es produïra abans que acabara el mes, hui apareix en el BOE”.

L’alcalde va recordar que “és un tema que estava signat l’any 2003. No fa vint anys, però anem camí de fer vint anys. I que, ara, per fi estem posant en marxa. Per a la ciutat, per a tot el transport ferroviari, per al Corredor Mediterrani, és una notícia meravellosa. No m’agrada dir la paraula ‘història’ però amb aquesta notícia, sí”. Joan Ribó esperarà que “el 2022 es posen en marxa ja les obres i, a partir d’ací, tindrem el procés de la penetració dels túnels i la nova estació”.

L’alcalde va explicar que la nova presidenta d’Adif ha convocat l’Ajuntament a una reunió divendres a València, “en què esperem que avance els detalls tècnics i aspectes com els terminis d’execució”.