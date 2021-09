La Comunitat Valenciana elimina les limitacions en espais culturals i comerços i augmenta aforaments i horaris en hostaleria i oci nocturn

Aquest dilluns s'ha reunit en el Palau de la Generalitat la interdepartamental que ha acordat les noves mesures en la desescalada en el territori valencià, una relaxació de les restriccions per la pandèmia avançades la setmana passada pel president Ximo Puig i la vicepresidenta Mónica Oltra que ve avalada pels bons indicadors de la COVID-19 (la incidència acumulada divendres passat era de poc més de 52 casos per cada 100.000 habitants a catorze dies, a la vora del risc baix de contagi).

El cap del Consell ha sigut l'encarregat d'anunciar les noves mesures en el debat de Política General que es desenvolupa aquesta setmana en les Corts. Entre les principals decisions aprovades aquest dilluns i que entraran en vigor la mitjanit del dilluns al dimarts es troben: decauen totes les restriccions en cinemes, teatres, auditoris, museus i biblioteques; en el comerç; i en les seus d'organitzacions festeres.

Pel que respecta a l'hostaleria, augmenten els aforaments en interior fins al 75%; les taules dins dels establiments podran ser de fins a deu persones; es permet el consum en barra, sempre que s'estiga assegut; i l'horari de tancament s'ajusta al que corresponga amb la llicència de cada local.

Quant a l'oci nocturn, igual que succeeix amb l'hostaleria, els aforaments s'incrementen també fins al 75%, les taules seran també de deu persones com a màxim i es podrà utilitzar la barra per a consumir si s'està assegut. A més, es permet el ball davant del lloc preassignat i l'horari límit s'amplia fins a les 5 de la matinada. Així mateix, s'inicien negociacions amb els sectors de l'oci nocturn i dels festivals per a la possible implantació del passaport COVID en aquests esdeveniments.

També s'elimina el nombre màxim de persones en els esdeveniments i actes esportius i en els partits corresponents a les lligues professionals de futbol i bàsquet decau el màxim d'espectadors, situant-se el màxim d'aforament en el 40% en els pavellons i el 60% en els estadis a l'aire lliure.