La Comunitat Valenciana, a les portes d’eixir del risc extrem de contagi de COVID set setmanes després

El 7 de juliol passat, quan la incidència acumulada s’havia situat en 240 casos per cada 100.000 habitants a catorze dies, va ser l’última vegada en què la Comunitat Valenciana es va situar fora del risc extrem de contagi de COVID-19. Si no passa res estrany, en les pròximes jornades, set setmanes després, la taxa de contagi tornarà a abaixar del llindar de risc extrem (250).

Segons les dades del Ministeri de Sanitat de dilluns, l’afecció del virus en el territori valencià és de 262,23 a catorze dies (104,78 a set), la qual cosa suposa una situació epidemiològica millor bastant més propícia que la mitjana espanyola (317 a dues setmanes i 130 a una) i només pitjor que Astúries (146) i les Canàries (218,5).

Aquesta millora es deu, sobretot, a la caiguda en la incidència entre els més joves, que fa a penes unes setmanes estaven al voltant de 1.500 casos i actualment estan en 641 en el grup d’edat entre 12 i 19 anys i en 571 entre 20 i 29 anys. En la resta de les franges d’edat, l’afecció del virus és, en tots els casos, inferior a la mitjana a la Comunitat Valenciana. El fet que s’haja avançat de manera considerable en el procés de vacunació entre els més joves –unit a les mesures restrictives en els municipis que presentaven unes condicions epidemiològiques pitjors– ha contribuït notablement al control de la propagació del SARS-CoV-2.

Dues morts i 2.340 casos des de divendres

Des de l’última actualització feta divendres passat, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 2.340 casos nous de coronavirus confirmats a través de PCR o test d’antígens, que situen la xifra total de positius en 495.688 persones, mentre que s’han registrat dues defuncions (totes en els últims 7 dies), per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia se situa en 7.620.

Els hospitals valencians tenen dilluns 492 pacients COVID ingressats (dèsset menys que divendres, si bé és cert que en cap de setmana es donen menys altes), 93 dels quals en vigilància intensiva (nou més): 64 a la província de Castelló, 11 en UCI; 208 a la província d’Alacant, 43 dels quals en l’UCI; i 220 a la província de València, 39 dels quals en UCI. Els pacients COVID ocupen el 5% de les places hospitalàries (a Espanya suposen el 7,11%), així com el 13,57% dels llits en vigilància intensiva (el 20 % en el conjunt de l’Estat).

En les últimes hores s’han registrat 3.369 altes a pacients amb coronavirus, de manera que ja són 486.151 els valencians que han superat la malaltia. En aquests moments hi ha 13.370 casos actius, cosa que suposa un 2,64% del total de positius. A més, només s’ha registrat un brot amb 15 casos associats, a Ontinyent i d’origen social.

Reducció de terminis en la vacunació de contagiats

La Conselleria de Sanitat ha reduït de huit a quatre setmanes el termini que ha de transcórrer per vacunar les persones de 65 anys o menys que s’han contagiat de coronavirus i han superat la malaltia, la qual cosa representa en aquest cas la pauta completa.

També es redueix de huit a quatre setmanes el temps que han d’esperar les persones que, després de rebre la primera dosi de la vacuna, es van infectar de coronavirus. Així doncs, quatre setmanes després des de l’inici de símptomes o el diagnòstic de la malaltia podran rebre la segona dosi.

Tal com s’especifica en l’estratègia estatal de vacunació, els majors de 65 anys no han vist retardada la seua pauta de vacunació per la infecció per COVID-19 i no es veuen afectats pel canvi.

D’aquesta manera s’acurta el període actual d’espera, cosa que permetrà continuar avançant amb més agilitat en l’objectiu d’estendre en el mínim temps possible la cobertura amb pauta completa, que és la que garanteix una protecció més bona, en general, davant de la malaltia i, en particular, davant de les noves variants de la malaltia.

Un total de 3.857.749 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la monodosi de Janssen i una dosi de qualsevol vacuna en les persones amb antecedents d’haver passat la COVID) 3.275.930 persones.

La Conselleria té previst administrar aquesta setmana 467.767 dosis de la vacuna contra la COVID-19, tres quartes parts de les quals destinades a l’operació repesca per immunitzar els que no van voler o no van poder acudir en la primera fase quan els corresponia vacunar-se. La resta de les dosis estan destinades a persones entre 20 i 39 anys.