La Comunitat Valenciana penalitza amb un recàrrec en l’IBI del 30% huit fons que tenen 313 habitatges buits

Els grans tenidors d’habitatges, principalment entitats financeres i fons voltor, seran penalitzats amb un recàrrec del 30% en l’impost sobre béns immobles (IBI) si no posen en el mercat les seues grans borses d’habitatges buits. Aquesta mesura, que ja es va anunciar al principi del mandat amb l’objectiu d’incrementar l’oferta i contindre l’alça dels preus, es posarà en marxa per primera vegada enguany després d’un llarg període en què ha calgut aprovar diferent normativa autonòmica i municipal per fer-ho possible, així com crear un registre de propietaris amb més de 10 habitatges buits.

La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha sigut l’encarregada d’elaborar aquest registre, a què només accedeixen els habitatges els propietaris dels quals no volen traure’ls al mercat i, per tant, s’entén que tenen una finalitat especulativa. A més, es tracta d’un procés reglat en què als amos se’ls ofereixen diferents alternatives per a posar els immobles en venda o lloguer i evitar-se el recàrrec esmentat, que és l’objectiu final de la mesura. Fonts del departament esmentat que dirigeix el vicepresident, Héctor Illueca, han informat que en aquests moments hi ha 313 habitatges que són propietat de huit fons.

En el cas de l’Ajuntament de València cobrarà en l’IBI d’aquest exercici el recàrrec esmentat del 30% als propietaris que figuren en el registre de grans tenidors amb habitatges buits. Així ho va anunciar dimecres el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, que va explicar que es tracta d’una mesura coercitiva que no té com a finalitat augmentar la recaptació, sinó aconseguir que hi haja més habitatges per a lloguar perquè abaixen els preus.

Sanjuán va comentar que València, com altres grans ciutats espanyoles, pateix un mercat del lloguer molt tensat que afecta “les persones treballadores i molt especialment les persones joves a l’hora de poder emancipar-se”. El regidor d’Hisenda va assenyalar que encara que les “causes d’aquesta escassetat d’oferta d’habitatge són diverses, n’hi ha una d’evident sobre la qual hem d’actuar, que és l’impacte que estan tenint tant la reconversió d’habitatges a apartaments turístics com la provisió d’habitatges per part de fons d’inversió o fons voltor”.

Per aquest motiu, en aquest exercici fiscal s’aplicarà ja un recàrrec especial del 30% en l’IBI als habitatges dels propietaris que figuren en el registre de grans tenidors amb habitatges buits que elabora la Generalitat. Enguany aquest recàrrec del 30% s’aplicarà a un total de 41 habitatges en el terme de València que són propietat de 6 grans propietaris.

Sanjuán ha assenyalat que “no és un nombre determinant, però sí que marca el full de ruta i ofereix una radiografia de la situació a la ciutat”. El regidor d’Hisenda ha destacat com a cas aclaridor de per què cal actuar que “hi ha un gran tenidor que acumula 29 habitatges buits als Poblats Marítims”. En aquest cas el recàrrec de l’IBI suposarà uns ingressos addicionals de 1.500 euros.

La mesura s’aplica per primera vegada enguany, una vegada que la Generalitat ha elaborat el registre de grans tenidors amb habitatges buits. Com regula la normativa fiscal, es tindrà en compte aquest registre amb data 31 de desembre de 2022. El regidor d’Hisenda va insistir que no és la mesura que solucionarà tots els problemes d’habitatge, “però és una mesura que deixa clar que els que venen a especular amb l’habitatge en compte de tindre’l com un dret ho tindran molt difícil a la ciutat de València”.

Sanjuán ha explicat que “el llistat és dinàmic i anirà incrementant-se”, però ha remarcat que és un procés amb totes les garanties: “Els grans tenidors poden al·legar i poden traure els habitatges al mercat, que és en el fons l’objectiu d’aquesta mesura, que no està feta per a cobrar més, està feta perquè no hi haja habitatges buits. Cada habitatge buit que isca al mercat per no pagar aquest recàrrec en l’impost és un èxit”.

Per aclarir i simplificar el procediment, i atés que hi ha grans propietaris que tenen uns habitatges en el terme municipal de València i altres fora d’aquest, però dins del territori de la Comunitat Valenciana, Sanjuán ha assenyalat que en aquests casos “recapta la Generalitat i compensa el 30% a l’Ajuntament de València”.

Quant al calendari fiscal, el regidor d’Hisenda ha recordat que també enguany s’aplica la flexibilitat que es va posar en marxa amb la pandèmia, ampliant el període de pagament de l’IBI, ja que l’Ajuntament no té problemes de tresoreria i es pot mantindre aquesta mesura que facilita el pagament a la ciutadania.