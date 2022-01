La Comunitat Valenciana prorroga l'exigència del passaport Covid en interiors fins al 28 de febrer

La Comunitat Valenciana prorroga l'exigència del passaport Covid en interiors dels locals d'oci, hostaleria i gimnasos fins al 28 de febrer.

El Govern valencià ha reunit aquest dijous a la Comissió Interdepartamental que analitza les mesures de prevenció i l'evolució de la pandèmia i ha acordat sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia valencià una pròrroga de les mesures.

L'Executiu autonòmic advoca per mantindre les mesures en vigor des del desembre passat i considera que les dades avalen la seua efectivitat. Aquesta setmana la Comunitat Valenciana ha superat el milió de contagis des de l'inici de la pandèmia i, encara que s'han batut rècords diaris de positius, ho han fet al seu torn les altes. Els indicadors d'hospitalitzacions i de pacients en vigilància intensiva es mantenen en un nivell molt inferior al d'anteriors episodis aguts de la pandèmia, malgrat que els positius diaris que es comuniquen s'han multiplicat per deu. La col·laboració de les farmàcies i l'accessibilitat als test d'antígens, amb un preu regulat des de fa setmanes, han facilitat que Sanitat tinga un registre de contagis més pròxim a la realitat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, advoca per intensificar la vacunació amb les dosis de reforç i la immunització als joves. "La vacuna serveix per a protegir i transitar a la normalitat", ha indicat el dirigent socialista. El responsable del Consell ha reiterat la importància de rebre la vacuna per a "protegir la salut, alliberar el sistema hospitalari i viure amb normalitat" i ha recordat que pese a l'augment de contagis per la variant Ómicron "les hospitalitzacions de població vacunada són 2,5 vegades inferiors que en el pitjor moment de la pandèmia i l'ocupació en UCI és tres vegades menor".

El president valencià ha recordat que el certificat de vacunació és "un instrument més, no el definitiu" i que "mai es va plantejar així", preguntat per l'elevada incidència de contagis. Des de la seua entrada en vigor fa dos mesos s'han administrat 132.000 primeres dosis a persones que no estaven immunitzades, un 2% de la població total.

A partir dels 30 anys, el risc de defuncions és sis vegades major entre els no vacunats que entre els vacunats", ha explicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, qui ha destacat que la Comunitat Valenciana es troba en un 'altiplà' de contagis. El número de reproducció instantani (Rt), que marca la contagiabilitat del virus, porta quatre dies per davall d'un: "Ahir dilluns era de 0,89",

En paral·lel a la vacunació, Sanitat ha plantejat un itinerari de reforç de l'atenció primària, saturada per l'al·luvió de consultes, que preveu la incorporació de 1.600 treballadors als centres de salut. L'estratègia valenciana d'atenció primària es presentarà aquest divendres i preveu la seua entrada en vigor de manera immediata.