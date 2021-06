La Comunitat Valenciana, la segona amb més acusats per corrupció en el primer trimestre d’enguany

La Comunitat Valenciana és la segona autonomia amb més acusats per corrupció en el primer trimestre d’enguany, només per darrere d’Andalusia, segons les dades contingudes en el repositori sobre procediments per corrupció del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Els jutges i jutgesses espanyols van concloure en el primer trimestre d’enguany una desena de procediments per corrupció, en què es va dictar interlocutòria d’obertura de judici oral o de processament contra 53 persones, que van ser o seran portades a judici per aquesta mena de delictes.

La Comunitat Valenciana se situa en el segon lloc amb 11 persones acusades en tres procediments diferents. Andalusia, amb 39 persones acusades i 19 persones jurídiques en cinc procediments, lidera la taula. Per davall de la Comunitat Valenciana, se situa Madrid, amb dos acusats en un únic procediment i Castella i Lleó amb un acusat.

La informació que ofereix el repositori del CGPJ correspon a presumptes delictes de corrupció pública i té com a subjectes actius funcionaris públics, governants i polítics en l’exercici dels seus càrrecs, i com un dels elements del tipus l’afectació de diners públics, abastant així tant la corrupció administrativa com la corrupció política.

Aquests fenòmens es recullen en el Codi penal com a delictes de prevaricació urbanística, prevaricació administrativa, infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, suborn, tràfic d’influències, malversació, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seua funció i corrupció en les transaccions comercials internacionals.

Entre gener i març d’enguany, els jutjats i tribunals van dictar un total de 17 sentències en procediments per corrupció (11 van ser totalment o parcialment condemnatòries, la qual cosa representa el 64,7% del total). Aquest primer trimestre de l’any, la Comunitat Valenciana va registrar una sentència parcialment condemnatòria i una altra d’absolutòria.