Condemnat a dos anys de presó un empresari que va presentar una denúncia falsa per a deslliurar-se d’embargaments

L’“estratagema” d’un empresari per a evitar els embargaments sobre el seu patrimoni estava condemnada al fracàs i li ha costat una condemna pels delictes de falsificació de document privat, denúncia falsa i estafa processal. La secció segona de l’Audiència Provincial de Castelló l’ha condemnat a dos anys de presó després d’intentar enganyar els seus creditors i un jutge. L’home va adquirir el 2010 una màquina estelladora per a faenes forestals a la mercantil Vogel Noot España SA, valorada en 370.000 euros. Una part de la compra va ser finançada mitjançant un lísing del BBVA i la resta havia de ser, teòricament, abonada per l’empresari.

Com que no oferia prou garanties de solvència i mancava de recursos propis, l’empresari va assumir personalment la diferència del preu i va lliurar dos pagarés per un import total de 80.772,27 euros. Quan van véncer els pagarés, l’home no va pagar i l’empresa va presentar una demanda. El Jutjat de Primera Instància número 1 de Castelló li va embargar algunes propietats. La mercantil de l’acusat estava en concurs de creditors.

No obstant això, l’empresari “sol o amb altres persones, va dissenyar i va executar un estratagema per a evitar els embargaments sobre el seu patrimoni i obtindre així finalment un guany patrimonial”, segons l’apartat de fets provats de la sentència, difosa pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

L’home va presentar un escrit d’oposició al procediment al·legant un fals acord de novació entre totes dues parts per a substituir els dos pagarés. Així doncs, l’empresari va confeccionar un document i hi va posar com a data un dissabte (concretament el 30 de juny de 2011).

També va alterar la capçalera de l’empresa que li va vendre la màquina estelladora i fins i tot la signatura del gerent de la mercantil. Per a ratificar l’acord “i donar-li més aparença de cert” va incloure una “simple fotocòpia de dos xecs signats per ell, a càrrec pretesament d’una societat seua.

Un document amb “molts errors”

El gerent, que va comparéixer com a testimoni en el judici, va assegurar que la signatura no era seua i que el document contenia “molts errors”, alguns de tan evidents com el nom de l’empresa.

“Aquests xecs mai els va veure Vogel Noot España SA ni es van lliurar després a l’administrador concursal, ni es van presentar al cobrament”, afirma la sentència. A més, l’empresari va presentar una querella contra el gerent de la signatura venedora per un pretés delicte d’estafa processal.

Amb la querella va aconseguir que el Jutjat de Primera Instància número 1 de Castelló suspenguera el procés d’execució al·legant l’existència d’una prejudicialitat penal. L’empresari pretenia que s’alçaren els embargaments, però no va colar i el jutge no va accedir a la seua petició.

La (falsa) querella es va arxivar el 2014 per part del Jutjat d’Instrucció número 2 de Castelló. L’empresari no va aconseguir finalment el “propòsit inicial” d’“enganyar el jutjat per a obtindre un benefici patrimonial i no fer front al deute”. “Si bé”, afig la sentència, “entre novembre del 2013 i maig del 2016 es va evitar el constrenyiment dels béns embargats”.