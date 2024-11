El Consell va suspendre 24 hores abans un acte a València previst per al dia de la DANA per risc a la mobilitat

La direcció general de Funció Pública, dependent de la Conselleria d'Hisenda del Govern valencià, va demostrar el 28 d'octubre que la DANA que s'anunciava per part d'AEMET i els mitjans de comunicació dies abans podia complicar-se molt. Davant el risc per a les persones que s'intuïa des d'aquest departament, el director general Javier Lorente Gual va decidir suspendre dilluns a les 12.10 un acte de lliurament d'acreditacions de funcionari que se celebrava el dia 29 a les 12 hores. “Davant la previsió de l'AEMET d'alerta per fortes pluges, atès que per al dimarts dia 29 d'octubre del 2024 es preveu el dia àlgid d'aquest episodi a la Comunitat Valenciana, i atès que per a l'acte d'elecció de destinació de la convocatòria 1/21, s'han de desplaçar les persones interessades des de diferents punts de la Comunitat Valenciana, a la ciutat de València, s'ajorna l'acte d'elecció de destinació de la dita convocatòria”, assenyala la circular que es va enviar a tots els afectats. L'acte es va posposar el dia 31 d'octubre i, posteriorment, va ser suspès.

Aquesta comunicació evidencia que la Conselleria d'Hisenda manejava informació sobre l'impacte que podria tenir la DANA dimarts i va optar per salvaguardar la seguretat dels futurs funcionaris que havien de desplaçar-se des de diferents punts de la Comunitat Valenciana a allò que seria la zona zero de la catàstrofe. La mateixa reacció va tenir la Diputació de València, com va explicar elDiario.es. Aquesta institució, davant dels esdeveniments que ja s'estaven produint a les comarques de la Ribera del Xúquer i la part alta del Túria i el barranc del Poyo, va decidir enviar tots els seus empleats que no foren d'emergències a casa. A les 14 hores es van tancar els centres de treball de la corporació provincial.

Com ha explicat aquest diari, els esdeveniments van desbordar les previsions del president de la Generalitat i de l'equip d'Emergències del Consell. Tot i que la Conselleria d'Hisenda suspenia actes, la Diputació de València manava els seus empleats a casa o molts ajuntaments suspenien les classes, Carlos Mazón va continuar realitzant actes públics. El Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) no es va reunir fins a les 17 hores del dimarts 29 i Mazón encara va arribar tard. El missatge a tota la població per restriingir la mobilitat va arribar a les 20.12 hores. Milers de persones estaven ja atrapades des de Chiva a Riba-roja, passant per Sedaví, Alfafar o Riola.

El mateix dimarts ja, la mateixa direcció de Funció Pública va eximir els seus empleats d'anar a treballar els dies 30 i 31. “La situació excepcional provocada pel temporal a la Comunitat Valenciana i els riscos que han comportat els desplaçaments al lloc de treball, va motivar que per aquesta Direcció General es dictaren les circulars 8 i 9 per les quals es va informar sobre l'exempció d'assistència a la faena els dies 30 i 31 d'octubre del personal empleat públic afectat, el desplaçament del qual resultara compromès pel temporal, així com a aquell que com a conseqüència de la situació, es trobara afectat pel tancament de centres educatius, centres d'atenció sociosanitària, de caràcter assistencial o similars per tal de garantir la conciliació de la vida personal, laboral i familiar”, explicava la circular enviada el dia 29 a les 22.33 hores.

Aquest diari es va posar en contacte amb la Conselleria d'Hisenda per saber si el motiu de la cancel·lació de l'acte del dia 29 d'octubre deriva de l'existència d'un protocol i no va obtindre resposta.