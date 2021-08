La Conselleria d’Economia demana a l’Ajuntament que verifique les al·legacions de la propietat del València CF sobre el nou estadi

La Conselleria d’Economia avança en la resolució la pròrroga de l’actuació territorial estratègica (ATE) aprovada el 2015 i amb vigència fins al 2025 per a traslladar Mestalla, sol·licitada per Meriton Holdings com a màxim accionista del València CF.

El president del club per designació de Peter Lim, Anil Murthy, va sol·licitar a mitjan abril una reorganització dels terminis que, en la pràctica, suposa prolongar la vigència del pla urbanístic fins al 2030, encara que sense aportar cap garantia o aval que sostinga la seua aspiració.

Després de rebre la petició per escrit, el departament que dirigeix el conseller Rafa Climent va sol·licitar informes a l’Ajuntament de València i a la Conselleria de Territori, després dels quals va concloure que no procedia la pròrroga esmentada per falta de garanties de la propietat del club per a acabar el projecte i que, en nom de la seguretat jurídica, es mantenia la vigència de l’ATE fins a l’any 2025. A més, s’establia una sanció de 2,3 milions d’euros al València per incompliment de la primera fase del pla urbanístic.

Després de notificar aquesta decisió al València CF, es va obrir un termini perquè el club poguera presentar les seues al·legacions, cosa que va fer el 16 de juliol passat. En el seu escrit, el màxim responsable del club es desvincula de qualsevol responsabilitat en la paralització del projecte i es justifica en la crisi causada per la pandèmia, alhora que assegura que, com a promotor, ha complit totes les seues obligacions i arremet amb duresa contra l’Ajuntament de València, que acusa de “inacció” i “falta de col·laboració”.

Després de conéixer el contingut d’aquest document d’al·legacions, fonts municipals preguntades per elDiario.es van assegurar que unes quantes de les afirmacions que hi fa Meriton quant a la gestió urbanística i a la pretesa obstaculització dels tràmits són molt matisables, fins i tot algunes no s’ajusten a la realitat.

Davant aquesta situació i abans d’emetre la resolució definitiva sobre la petició de pròrroga, la Conselleria d’Economia ha sol·licitat informació complementària tant als responsables del València CF com a l’Ajuntament.

D’una banda, sol·liciten al club documentació addicional que sostinga unes quantes de les afirmacions que fan en el seu escrit d’al·legacions. D’altra banda, sol·liciten al consistori que aclarisca i corrobore algunes de les al·legacions que fa el club.

Tant el València CF com la corporació municipal tenen un termini de 15 dies hàbils per fer les seues aportacions durant els quals queden suspesos els terminis generals que té la Conselleria d’Economia per a emetre el seu veredicte definitiu pel que fa a la pròrroga.

L’ATE en vigor estableix que el nou estadi ha d’estar acabat com a més tard el 19 d’agost de 2021, un termini ja per si mateix impossible de complir, i el vell Mestalla derrocat com a data límit el 2023, ja que entre aquest any i el 2025 han d’estar executats els edificis d’habitatges en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó.

El València CF va dirigir a la Conselleria d’Economia la seua petició de pròrroga. En el seu escrit, l’entitat es va comprometre a iniciar la construcció del poliesportiu de Benicalap el 2022 i acabar-lo al desembre del 2023, així com reprendre les obres del nou estadi a mitjan 2024 i culminar-lo a mitjan 2026.

Si s’anul·lara el pla, el València CF perdria com a mínim els 40.000 metres quadrats de sòl terciari inclosos en el sòl del vell estadi, cosa que, traduïda a euros, implicaria la pèrdua entre 15 i 25 milions.