Una conservadora de l’IVAM declara que l’obra que va oferir l’hereu de Gerardo Rueda “era una còpia”

La conservadora de l’IVAM Marta Arroyo ha declarat com a testimoni en el judici contra l’exdirectora del museu Consuelo Císcar i ha confirmat que l’obra El gran relieve que va vendre l’hereu de Gerardo Rueda “era una còpia feta a posteriori” i no l’obra original exposada el 1996. La dona, una reconeguda treballadora del museu, ha relatat que va dimitir del seu càrrec amb l’arribada de Císcar a la direcció del museu per “incompatibilitat”. “Me’n vaig anar, perquè no compartia els gustos artístics ni la gestió”, ha afegit.

Arroyo també ha assenyalat que no recordava que l’IVAM haja adquirit escultures que s’hagueren de fondre després de la compra. José Luis Rueda, hereu de l’artista, li va remetre un correu, que s’ha exhibit durant el judici, en què exposava en referència a l’obra El gran relieve: “Vull informar-lo que aquesta obra la va fer l’autor precisament amb destinació a l’IVAM de València, en ocasió de l’exposició antològica que sobre la seua obra es va dur a terme en el museu entre març i maig del 1996”.

El fill de l’artista va oferir l’escultura per 360.000 euros. Arroyo ha puntualitzat que durant el procés d’adquisició de l’obra no va observar cap “irregularitat aparent”, igual que una altra testimoni, l’excap del departament de gestió administrativa Ana Valls. María Luis Cañamás, també conservadora de l’IVAM, ha confirmat que la decisió de les adquisicions del museu correspon a la direcció. Marta Arroyo ha assenyalat que, en una data que no pot precisar, descobreix que l’obra estava fent-se en una foneria, “perquè és post mortem” i que l’original estava en el Museu Reina Sofia de Madrid.

La majoria de les obres monumentals de Gerardo Rueda que va adquirir l’IVAM romanen actualment en l’aparcament del complex logístic que la Generalitat Valenciana manté en la localitat de Riba-roja de Túria. Cristina Mulinas, cap del departament de Registre de l’IVAM, afirma que “és evident que les reproduccions d’altres autors, com les de Julio González, estan a escala, mentre que les de Rueda són d’altres dimensions”.

La sessió de dimecres del judici ha comptat amb la declaració de l’exministre de Cultura José Guirao. El testimoni, exdirector del Reina Sofia, ha mostrat la seua admiració per Gerardo Rueda (“El considerava un gran artista i una persona d’educació i una finor extraordinària”, ha dit) i ha explicat que el museu madrileny va adquirir obres de l’escultor per 160 milions de les antigues pessetes.

L’exministre ha explicat al tribunal les diferències entre les obres post mortem i les originals: “Hi ha criteris diferents, a Espanya tradicionalment s’ha seguit el criteri francés, que preveu fins a set reproduccions d’un original, i en alguns casos amb alguna prova d’artista (entre dues i quatre peces més)”.

“Normalment es dona més valor a les reproduccions que va fer l’artista en vida que a les de després. Això no vol dir que no siguen originals, simplement a l’efecte de valoració econòmica, però no hi ha cap text legal que diga fins a set, sinó que és un costum que ve de França”, ha afegit.

Guirao ha explicat que, en general, els museus públics o privats (a diferència de col·leccionistes privats) negocien al màxim el preu de les obres, ja que “sempre van escassos de diners”. També ha incidit a diferenciar el mercat de l’art privat del públic.

El galerista Diego López de Aragón ha comparegut com a testimoni a petició de les defenses. El testimoni va posar en contacte un col·leccionista privat de nacionalitat belga amb l’hereu de Gerardo Rueda per a l’adquisició d’una escultura. Sobre el debat a propòsit de l’originalitat de les obres post mortem, l’home s’ha remuntat en la seua explicació fins al Renaixement i ha conclòs que “es pot canviar en dimensió o grandària, però no l’obra d’art en si”. “A quasi tots els museus, pel que fa a les escultures, les han venudes els hereus i han sigut post mortem”, ha afegit.

López de Aragón ha contat que es va preocupar pel seu client quan es va iniciar la instrucció de la peça 2 del cas IVAM sobre les obres de Rueda. “Si es determina que les obres fins a 12 no són originals, caldrà desmantellar molts museus d’art contemporani”, ha advertit. A més, també ha criticat la cobertura informativa del cas. “El que llig en premsa aniquila el món de l’art contemporani”, ha lamentat el galerista.