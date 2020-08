Continuen augmentant els contagis: Sanitat registra 485 casos de coronavirus i tretze nous brots en l'última jornada

La Comunitat Valenciana ha sumat en les últimes 24 hores 485 nous casos de coronavirus, que situen la xifra total de positius en 16.791 persones. Així mateix, s'han detectat 13 nous brots, hi ha 17 persones més ingressades i s'han donat 264 altes. Els nous focus són, en la seua majoria, d'origen social, i el més nombrós s'ha donat a Peníscola, amb 10 casos. Així mateix, hi ha un a València que afecta nou persones, un altre també en la capital amb sis contagis i dos de cinc positius a Aldaia i Massamagrell.

A més, hi ha tres brots de quatre casos a Dénia (d'origen laboral), Ibi (social) i Orihuela (social), i la resta són de tres casos, i s'han produït a Castelló, Fuenterrobles, Oriola, València i Vinaròs. Només el de Fuenterrobles és d'origen laboral.

Respecte als nous casos, es distribueixen: 37 a la província de Castelló (2.057 en total); 97 a Alacant (5.353 en total); i 347 en la de València (9.366 en total). A més, hi ha quatre casos sense assignar des de l'última actualització, amb el que l'acumulat de casos sense assignar se situa en quinze.

D'altra banda, s'han donat 264 altes a pacients amb COVID-19, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 20.640: 2.870 a Castelló, 6.789 a Alacant i 10.945 a València. A més hi ha quatre altes no assignades durant l'última jornada, que fan un acumulat de 36 altes no assignades. En aquests moments hi ha actius 2.918 casos, la qual cosa suposa un 11,65% del total de positius.

Ingressos hospitalaris

Els hospitals valencians tenen, actualment, 218 persones ingressades, 17 més que ahir i quatre més en vigilància intensiva: set a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 63 a la província d'Alacant, d'ells 10 en l'UCI; i 148 a la província de València, 14 d'ells en UCI.

No s'ha registrat cap defunció per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.486 persones: 227 a la província de Castelló, 518 en la d'Alacant i 741 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció de la COVID-19 ascendeix a 678.486, de les quals 541.380 han sigut a través de PCR i 137.106 mitjançant test ràpid.

Situació en residències

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 19 residències de majors (huit a la província d'Alacant -una menys- i 11 a la província de València), cinc residències de persones amb diversitat funcional (una a la província de Castelló, dues a la província d'Alacant i dues a la de València) i dos centres de menors a la província de València. No s'han registrat contagis en aquests centres en les últimes 24 hores

Actualment es troben sota vigilància activa de control sanitari tres residències en la Comunitat Valenciana: una a la província d'Alacant i dues a la província de València.