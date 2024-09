La cooficialitat del valencià a la UE arriba al Parlament Europeu

Compromís reclama al Parlament Europeu que impulse l'oficialitat del valencià, gallec i basc en l'Eurocambra. L'eurodiputat valencianista Vicent Marzà ha demanat a la presidenta de la Cambra, Roberta Metsola, que “complisca amb la seua paraula” i permeta que els europarlamentaris s'expressen en les tres llengües cooficials de l'Estat espanyol: “La nostra llengua és tan europea com qualsevol altra”, apunta l'europarlamentari.

Marzà, que va concórrer als comicis en les llistes de Sumar, s'ha dirigit a la presidenta apuntant que algunes paraules es pronuncien igual en valencià que en maltés, llengua de Metsola, però recalcant que en la Cambra només pot plantejar-les en aquesta última llengua perquè la seua no està reconeguda. “Li sonaran escola, jugar, tramuntana, gregal, orxata, aquestes paraules són exactament igual en la seua llengua que en la meua”, ha dit el diputat en la seua intervenció.

“El maltés és parlat per mig milió de persones, la meua per deu milions, tantes com el suec o el txec”, ha seguit l'europarlamentari, que ha recalcat que l'important és mantindre les llengües vives. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ja va demanar fa un any a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que incloguera les tres llengües cooficials espanyoles en la Cambra, secundat per diverses formacions. De moment, les negociacions no han obtingut resultat.