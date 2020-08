Un cooperant condemnat en el cas Blasco acusa la “cúpula mafiosa del PP” en la Generalitat de convertir la seua vida en un “infern”

El cooperant valencià Fernando Darder, condemnat en la peça de l’Hospital d’Haití del Cas Blasco a una pena de tres mesos i un dia per un delicte de malversació de cabals públics, ha rememorat en una carta el “vertader infern, mediàtic, social i judicial” que, a parer seu, va patir pel fet de ser “utilitzat pels tentacles d’una cúpula mafiosa representada pels equips de govern de PP en la Generalitat Valenciana”.

Darder, president de l’ONG Esperança sense Fronteres, va rebre l’encàrrec per part de la conselleria de Rafael Blasco, corrupte confés, de construir un centre hospitalari a Haití després del devastador terratrémol que va patir el país fa una dècada. Blasco va confessar el saqueig dels fons de la cooperació valenciana que va practicar sent conseller autonòmic i va ser condemnat a un any de presó després d’un polèmic pacte amb la Fiscalia anticorrupció.

El dia de la detenció, rememora Darder, els agents “ho van regirar tot”. “Es van emportar tots els meus documents i el meu ordinador, tot l’esforç i la faena de més d’una dècada. Jo seguia en estat de xoc, més de deu policies desvalisaven els meus béns més preuats, els meus projectes”, conta el cooperant, que “només repetia una vegada i una altra que era un error i que jo no havia fet res de dolent, només havia fet la meua faena i orgullós de la meua gestió”. “Però la policia em va tractar com si fora un d’ells”, lamenta deu anys després dels fets.

“A partir d’aquell dia, la meua vida es va trencar en mil miquetes” i “la premsa parlava de tantes coses lletges i injustes sobre mi que l’única cosa que em passava pel cap era morir-me”. “Tot això pel simple fet de confiar en la Conselleria de Cooperació [llavors dirigida pel també condemnat Rafael Blasco]”, afig. Va ser imputat en la peça de l’Hospital d’Haití per l’“odi personal” que li professava, segons diu, la Coordinadora Valenciana d’ONG que exercia l’acusació popular.

Fernando Darder va estar durant un lustre greument malalt per un limfoma no hodgkinià i va arribar a agonitzar: “Vaig despertar a la vora de la mort a l’hospital La Fe i m’hi vaig quedar durant més de dos anys a causa de la meua gravetat”, relata. El cooperant agraeix la confiança de la seua família i continua apostant per la cooperació internacional. “Hui em trobe molt més fort i a punt per a tornar a reprendre el meu rumb i la destinació solidària, ja que és l’única cosa que tinc en la sang i en el meu ésser”, conclou Darder.