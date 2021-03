Costa demana al Parlament valencià que deixe a À Punt mantindre el personal: "La plantilla ideal és la que permet complir el contracte programa. Mínim, la d'ara"

El director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa, reclama en el Parlament Valencià que es permeta a la televisió pública mantindre a la seua plantilla i s'elimine la barrera legal que limita la despesa en personal a un terç del total. El director general ha comparegut aquest dimarts en la comissió de radiotelevisió valenciana en les Corts per a fer balanç del seu primer any al capdavant de l'ens públic.

Costa fa seua la reclamació de la seua antecessora en el càrrec, Empar Marco, que va reclamar a les Corts Valencianes i a la Generalitat més mitjans per a la posada en marxa del servei públic audiovisual en valencià, una qüestió a la qual tant la majoria parlamentària com la Generalitat es van negar. El director general, que va prendre possessió del càrrec en la setmana en què es va declarar l'estat d'alarma, posa en valor el servei públic que presta la radiotelevisió valenciana i que s'ha intensificat en els mesos més durs de l'emergència sanitària.

Per a continuar prestant un servei públic, el director general reclama a les Corts la reforma legal que no implique retallades en la plantilla. El parlament autonòmic va aprovar una moratòria que retarda fins al 2023 l'aplicació del límit d'un terç de pressupost al personal, quantia que la televisió pública supera en prop d'un 10% i una qüestió que ha de dirimir-se abans d'aprovar l'oferta pública d'ocupació -les oposicions per a consolidar el personal-. "La plantilla ideal és aquella que puga complir el contracte programa", indica el director general d'À Punt, que recorda que el contracte-programa subscrit amb el Consell implica assumir una sèrie de compromisos, com hores en producció pròpia: "Si la plantilla minva, el contracte queda inhabilitat". À Punt requereix d'una plantilla "com a mínim, la que tenim ara, amb la qual vaig presentar un projecte de futur", amb 470 treballadors, ha expresar. "Si canviem les regles del joc a la meitat de la partida, estem perduts".

El director general ha explicat en la seua compareixença que la relació de llocs de treball de la Corporació s'està negociant i que la cadena busca que la plantilla que actualment treballa tinga "l'oportunitat de presentar-se". Costa considera que "la clàusula del terç no és la fórmula adequada i aqueix control es pot exercir d'altres formes", entre les quals ha citat el creixement general en el conjunt del pressupost de la Generalitat, corregir "a tres anys vista" una "progressiva i raonable aportació pressupostària" o una combinació de diverses fórmules.

Costa ha posat en valor que produccions pròpies com La mort de Guillem, el film sobre Federica Montseny i L'Alqueria Blanca hagen liderat l'audiència valenciana en les seues emissions i que la cadena haja augmentat un 30% la facturació publicitària mentre que el mercat ha caigut un 45%.

Defensa dels contractes

Preguntat pels contractes d'empreses lligades al germà del president Ximo Puig, ha indicat que el jutjat "dóna per tancat el cas en tot el que té a veure amb la radiotelevisió pública". "Causa sentenciada, causa acabada", ha resolt, destacant que À Punt "només apareix com a denunciant i col·laboradora irreprotxable en l'esclariment dels fets".