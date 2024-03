Creixen els ingressos, però també el risc d’exclusió en les llars valencianes

Les dades de l’última enquesta de condicions de vida a la Comunitat Valenciana mostren un increment dels nivells de risc de pobresa, malgrat que la renda mitjana de les llars ha augmentat. Les dades corresponen a l’any 2022, amb les rendes de les llars presentades el 2023 i publicades el març del 2024, i donen un panorama desigual quant a la situació de les llars, que és una mica pitjor a la de la mitjana espanyola en la major part dels indicadors.

Segons aquesta enquesta, que adapta els resultats de l’Institut Nacional d’Estadística, la renda mitjana de les llars el 2022 ascendeix a 31.324 euros anuals i la renda mitjana per persona és de 12.805 euros, un 7,8% superior a la registrada l’any anterior. En el cas dels homes, la renda mitjana per persona ascendeix a 12.893 euros, mentre que per a les dones és un 1,3% més baixa, 12.719 euros. La xifra evidencia una desigualtat més gran per edat que per sexe: són més pobres els trams més joves, amb diferències per persona superiors a 3.000 euros, sense comptar els menors d’edat.

L’anàlisi de l’Institut Valencià d’Estadística indica que quasi una de cada cinc llars està per davall del llindar de la pobresa. Aquest llindar és de 10.060,2 euros per a les llars unipersonals (calculat amb les dades d’ingressos del 2022) i de 21.126,5 euros per a les llars amb dos adults i dos fills. La xifra és un 0,9% superior a la de l’any anterior i, per sexes, és superior en el cas dels homes (d’un 19,1% davant del 18,7% en el cas de les dones). La taxa de risc de pobresa més alta correspon a les llars d’un adult i almenys un fill dependent a càrrec (47,8% de risc), seguides per les llars amb una persona de 65 o més anys (26,6%).

Pel que fa a la nacionalitat, el percentatge de persones per davall del llindar de risc de pobresa és del 13,6% en cas dels espanyols i s’eleva fins al 54,5% en les persones procedents de països no comunitaris. La taxa també té una correlació amb els estudis: a més formació reglada s’observa menys risc de pobresa. Per a l’educació superior la taxa de risc de pobresa és del 9,2%, mentre que per als que només tenen l’educació primària arriba al 26,9%.

Quant a la situació de les llars el 2023, una de cada cinc manifesta que ha arribat a final de mes amb dificultat o molta dificultat (el 20,5% dels enquestats), davant del 21,6% a Espanya. Si es compten les llars que tenen una certa dificultat a arribar a final de mes, el total de les llars de la Comunitat Valenciana que hi responen afirmativament és del 48,6%. Per comparació, aquest mateix agregat representa a Espanya el 46,4% de les llars, diu l’enquesta.

També el 38,7% de les llars afirmen que no tenen capacitat per a afrontar despeses imprevistes. Aquesta xifra és 4,1 punts més alta que la de l’any anterior. A més, el 36,9% de les llars de la Comunitat Valenciana no poden permetre’s fer vacances fora de casa almenys una setmana a l’any el 2023, 1,1 punts més que l’any anterior. Tots els indicadors han crescut alguna dècima en l’últim any.