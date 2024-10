Cronologia d’una alerta que va fer tard: “Quan Utiel i Requena s’inunden, se sap què passarà després riu avall”

El barranc del Poio, en passar per Catarroja, Picanya, Alfafar i Sedaví, va ser dimarts un parany mortal per a milers de persones que tornaven a casa o eixien des dels llocs de treball respectius. Només a Paiporta, hi ha més de 30 veïns de la localitat morts. Aquesta rambla, que la major part de l’any està seca i que desemboca a l’Albufera, està entre la conca dels dos rius principals de la Comunitat Valenciana, el Xúquer i el Túria. Dimarts 29 d’octubre a les 12 del migdia, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ja advertia del risc hidrològic d’aquesta depressió natural. No va haver-hi alerta en els mòbils dels ciutadans fins a les 20.12. “Va haver-hi una falta total de previsió. Quan Utiel i Requena s’inunden, se sap què passarà després riu avall”, va assegurar en À Punt Ana Camarasa, catedràtica de la Universitat de València, experta en geografia física.

La falta de previsió sobre la crescuda del barranc del Poio i l’arribada posterior de la nit va ser el que va atrapar milers de persones. A les 11.30, el barranc ja estava devastant el municipi de Xiva. En aquest municipi va haver-hi morts i desapareguts. A més, la crescuda del barranc venia acompanyada de precipitacions de més de 400 litres per metre quadrat en la zona. Tal era la situació que, avisats per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a les 12.20, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana emet un avís especial d’alerta hidrològica en els municipis de la zona del barranc del Poio, que transita per Torrent, Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Massanassa i Catarroja.

A les 13 es produeixen les desafortunades declaracions del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que lleva ferro a l’assumpte i deixa caure que la DANA es desplaça fora de la Comunitat Valenciana. Hores després se’n desdiria i assumiria la gravetat de la tragèdia. A les 18.30 el barranc del Poio ja s’ha desbordat en el municipi de Torrent i baixava encabritat cap a Picanya, Paiporta... Arriba la nit i la situació esdevé insostenible. A les 19.55 l’afluència d’aigua pel barranc és tan gran que arranca un pont. A les 20.12 arriba a tots els mòbils dels ciutadans de la província de València el missatge sonor que reclama quedar-se a casa. L’aigua ja negava tots els municipis i els polígons industrials amb una virulència mai vista.

“Em va fer la sensació que l’alarma que ens va arribar als telèfons va fer tard. Quan Utiel o Requena comencen a inundar-se, sabem què passarà després. És el mateix riu, és el Magre. I això arribarà al Xúquer, que no podrà desguassar tot el cabal i es produeixen processos de reflux. I tot això se sap, se sap des que s’inunda la capçalera. I això va passar relativament prompte a la vesprada”, argumenta Ana Camarasa, que recorda que la població “no té per què saber tot això”. “La població ha de ser avisada amb prou antelació i amb prou capacitat de reacció, perquè ací la velocitat és clau. Aquestes rambles reaccionen molt ràpidament. No són com un riu, que creix a poc a poc. Aquestes rambles actuen amb molt poques hores, per la qual cosa cal avançar-s’hi”, argumenta. “Més val avançar-se que fer-ho tard”.

El Govern valencià ha defensat la seua actuació a través del portaveu d’emergències. “Els procediments d’avís a la població estan regulats i s’ha seguit el protocol vigent”, ha defensat José Miguel Basset, cap del Consorci Provincial de Bombers.

Per l’interés informatiu, es reprodueix la cronologia dels diferents avisos:

06.42: AEMET actualitza els seus avisos. L’alerta taronja s’estén també al sud de València i per tota la comarca de la Ribera.

07.00: L’Autoritat Portuària de València decreta el tancament del port.

07.36: AEMET actualitza els avisos. L’interior nord de València, fins llavors en taronja, passa a roig, el nivell de màxima alerta. Des de primera hora plou amb intensitat a la Plana d’Utiel-Requena. Pluges de més de 300 litres per metre quadrat feien presagiar que, aigües avall, la situació es podia complicar.

09.48: AEMET situa en nivell roig d’alerta tot el litoral de València i l’interior nord. El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana emet una alerta de nivell roig per a tota aquesta zona, només 12 minuts més tard (10.00).

10.30: Emergències de la Generalitat informa dels primers rescats de persones en vehicles en la zona de la Ribera.

11.30: El barranc del Poio es desborda a Xiva, a 30 quilòmetres de Picanya. Si a 20 quilòmetres barranc amunt es desborda, és d’esperar que la situació riu avall es complique hores després.

11.45: El Centre de Coordinació d’Emergències emet un avís especial d’alerta hidrològica en els municipis per on passa el riu Magre.

12.00: El riu Magre, afluent del Xúquer, es desborda al pas per Utiel i comença a baixar, terra avall. La Universitat de València suspén tota la seua activitat, també la del personal administratiu.

12.20: El Centre de Coordinació d’Emergències emet un avís especial d’alerta hidrològica en els municipis de la zona del barranc del Poio, que transita per Torrent, Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Massanassa i Catarroja.

13.00: A mesura que avança el temporal, els municipis afectats es queden sense llum ni telefonia.

A les 13.00, el mateix Carlos Mazón anuncia en una compareixença que a les 18 “la Dana disminuirà d’intensitat”.

17.35: El Centre de Coordinació d’Emergències emet un avís especial d’alerta hidrològica per als rius Magre i Xúquer: la Confederació Hidrogràfica del Xúquer adverteix que es poden produir desbordaments en les àrees pròximes als rius.

18.30: El barranc del Poio es desborda a Torrent. Quilòmetres avall, inunda Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa i Catarroja, on moren la major part de les víctimes. L’arribada de la nit acaba complicant molt més la situació.

19.00: Queda suspesa la connexió ferroviària entre València i Madrid i la connexió València-Xàtiva.

19.15: El Magre inunda Carlet i Algemesí. Milers de persones queden atrapades en la V-30 i en els centres comercials de l’Horta Sud. Ja és de nit, cosa que dificulta la visió per a milers de persones.

19.55: L’aigua del barranc del Poio s’emporta un pont a Picanya.

20.12: La Generalitat emet SMS d’alerta a la població que s’abstinguen de fer cap mena de desplaçament a la província de València.

20.36: El Govern rep la sol·licitud d’actuació de l’UME per part de la Comunitat Valenciana.

21.30: Primera compareixença de Carlos Mazón. El president de la Generalitat diu que estem davant “una situació inèdita”.