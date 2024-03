El cunyat de Rita Barberá va contractar una caixa de seguretat quan l’UTE que li va pagar mossegades va guanyar la planta de fems

El 25 de febrer de 2006 José María Corbín, cunyat de l’alcaldessa llavors Rita Barberá, va contractar una caixa de seguretat en l’oficina del carrer del Pintor Sorolla de València de Bankia. Va ser 18 dies després que l’UTE Los Hornillos obtinguera el contracte de l’execució i gestió de la planta de fems de Quart de Poblet, segons destaca la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en un informe incorporat al sumari del cas Azud.

Corbín, un dels principals investigats en la causa, va mantindre el contracte de la caixa de seguretat durant sis anys. En aquesta caixa de seguretat, segons el contracte trobat per l’UCO, també figuraven com a autoritzades la seua dona (cap de gabinet de l’alcaldessa popular) i la seua filla Rita Corbín Barberá, també investigada.

A més, el lletrat figurava com a autoritzat en una segona caixa de seguretat en la mateixa sucursal de Bankia a nom de sa mare. Aquesta segona caixa de seguretat es va contractar durant un any exacte, entre el 2007 i el 2008.

L’informe de l’UCO destaca la troballa de les dues caixes de seguretat, “usualment utilitzades per a l’emmagatzematge de diners en efectiu o altres objectes de valor”. Els investigadors de l’institut armat sospiten que l’UTE Los Hornillos, adjudicatària de la planta de fems, va pagar una mossegada de 2,2 milions d’euros a José María Corbín. L’informe acredita que fins a 450.000 euros es van pagar “en efectiu”.

Corbín mantenia un contracte de pretesos treballs d’assessoria jurídica a raó de 15.000 euros al mes. Garrigues, un despatx de primera divisió, també treballava per a l’UTE, encara que cobrava sensiblement menys (1.000 euros mensuals).

La planta de fems, immersa en una altra investigació, va recaure en una UTE formada per les empreses Sufi (posteriorment absorbida per Sacyr), Cyes Inversión y Gestión SL i Corporación F. Turia SA, la consellera de la qual María Miguela Carpi era amiga íntima de Rita Barberá. Només les dues primeres empreses van pagar a Corbín, però no Corporación F. Turia SA.

La Guàrdia Civil sosté que es tractava del “pagament de comissions de naturalesa il·lícita”. Corbín també va cobrar una pretesa mossegada d’1,8 milions d’euros per part d’Acciona en el marc del contracte del sanejament de València. L’execució del macrocontracte, actualment caducat, va suposar uns perjudicis a les arques municipals de 13,5 milions d’euros, segons un informe de l’Agència Valenciana Antifrau.

Efectiu de 311.832 euros en 39 comptes

L’UCO va seguir el rastre dels diners percebuts per Corbín i va detectar pagaments per la reforma del xalet familiar en una urbanització de luxe a Xàbia (Alacant) i fins i tot d’assegurances i d’estudis, entre altres.

En sis anys, el cunyat de Barberá va ingressar en efectiu un total de 311.832 euros en 39 comptes bancaris. El 2005, el mateix any en què l’UTE Los Hornillos es va quedar el contracte de la planta i l’advocat va contractar la caixa de seguretat, Corbín va disparar els seus ingressos en efectiu fins a 168.542 euros.

La Guàrdia Civil també destaca els premis de loteria, per un total de 420.000 euros, que pretesament va guanyar José María Corbín. Es tracta, segons la Fiscalia Anticorrupció, d’una de les operatives “clàssiques” del blanqueig de capitals.