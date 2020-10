D’editorial per a la impressió de bíblies a cuina clandestina en un baix de València

Els veïns del número 5 del carrer de Sagunt de València viuen amb l’esglai en el cos de saber que davall sa casa, en el local comercial de l’edifici, se situa una cuina clandestina amb unes quantes bombones de butà que s’emmagatzemen i s’utilitzen per a guisar de matinada els caps de setmana.

Segons han denunciat els residents, fins fa un any aproximadament el baix acollia una editorial que es dedicava a la impressió de bíblies. No obstant això, l’activitat va cessar i el local es va llogar a altres inquilins per utilitzar-lo suposadament per a guardar material d’obra.

No obstant això, res més lluny de la realitat. Els residents prompte van començar a notar una forta olor de menjar: “Sense cap mena de llicència, van habilitar unes quantes bombones de butà i fogons per cuinar els caps de setmana tota mena de menjars, per vendre’ls després al Jardí del Túria, tal com s’ha documentat en les diferents denúncies que s’han presentat a l’Ajuntament, el jutjat, la Policia Local i la Nacional”, expliquen fonts veïnals.

De fet, com a conseqüència d’aquestes denúncies, la Policia Local de València ha fet fins a 23 actuacions d’inspeccions. En una d’aquestes, el 6 de març passat, agents de la sisena unitat i UCO van intervindre 500 quilos de productes peribles en condicions de salubritat deficients, tal com va reflectir el cos policial en el seu compte oficial de Twitter.

🔴 Agentes de la 6 UD y UCOS intervienen en un local 🏘 en la calle Sagunto donde se almacenaban 500 kilos de productos perecederos en condiciones de salubridad deficientes para su presunta venta ambulante 🛒 en el antiguo cauce del rio Turia 🌳 #fallas2020 🔥 pic.twitter.com/3CK2Ti0BEf — PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) 6 de marzo de 2020

Posteriorment, segons han informat fonts municipals, es va precintar el local per ordre de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de València, amb imposició de dues denúncies de 50.000 euros cadascuna, per dur a terme una activitat clandestina d’elaboració d’aliments sense permís i sense complir les condicions sanitàries.

Els veïns pensaven que per fi s’havia solucionat el problema, però quina va ser la sorpresa quan fa aproximadament un mes van veure que el baix tornava a recuperar l’activitat les nits dels caps de setmana.

Des de Sanitat han explicat que l’1 d’octubre passat se’ls va alçar el tancament després de fer una declaració jurada que no seguirien amb l’activitat clandestina, per la qual cosa han assegurat que, si es confirma l’incompliment de la declaració, tal com denuncien els veïns, es tornarà a sancionar i a precintar: “Ja està notificat perquè es torne a inspeccionar”, han assegurat, mentre fonts policials asseguren que es reuniran en els pròxims dies amb els veïns per analitzar la situació.