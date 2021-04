El desmarcatge del Govern en l'ampliació del Port de València obri un conflicte en els governs de Ximo Puig i Joan Ribó

El Govern d'Espanya, amb la decisió dels ministeris socialistes de Transició Ecològiques i de Transports, que dirigeixen Teresa Ribera i José Luis Ábalos, respectivament, de desentendre's de la polèmica sobre l'ampliació del Port de València, ha obert un conflicte en la Generalitat Valenciana que presideix el seu correligionari Ximo Puig, i a l'Ajuntament de València, del qual és alcalde Joan Ribó, de Compromís. En tots dos casos es tracta d'executius que comparteixen les forces del Pacte del Botànic.

Si en la Generalitat Valenciana, la consellera d'Emergència Climàtica, Mireia Mollà, de Compromís, ja ha expressat la seua oposició al projecte sense una nova avaluació d'impacte ambiental, a l'Ajuntament és el mateix alcalde el que ha anunciat la seua oposició a donar llum verda a l'obra, que implica la construcció d'un moll per a grans vaixells de contenidors de més de 130 hectàrees gestionat per la naviliera MSC. Càrrecs públics i dirigents de la coalició valencianista i de l'altre soci del Pacte del Botànic, Unides Podem, van expressar les seues crítiques a l'actitud de l'Administració central només conéixer-se la notícia, que ha sigut acollida amb un generalitzat silenci en les files socialistes.

Segons algunes fonts, la jugada, liderada per Ábalos, torna la pilota a Ximo Puig, que esperava que el Govern assumira la responsabilitat de la decisió i allunyara del Pacte del Botànic les tensions, en poder enfocar la mirada cap al Govern.

La resposta de Ports de l'Estat, que s'ha limitat a emetre un document informatiu mentre des del Ministeri de Transició Ecològica es modificava la normativa perquè recaiga la responsabilitat de decidir si cal avaluar de nou l'impacte ambiental del projecte d'ampliació sobre l'Autoritat Portuària de València, propícia una divisió en l'esquerra valenciana que es reflectirà en el consell d'aqueix organisme.

L'Autoritat Portuària de València, que presideix Aurelio Martínez, promotor de la polèmica en obstinar-se a plantejar des del principi que l'ampliació del port està emparada per una declaració d'impacte ambiental de 2007, ha de reunir el seu consell d'administració, en el qual estan representats la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València. En tots dos casos hi ha divisió d'opinions i es preveu que, si més no els membres de Compromís, s'oposen a seguir amb l'adjudicació de la dàrsena a TIL, la filial de la naviliera MSC.

En modificar la normativa perquè l'Autoritat Portuària passe a ser l'"òrgan substantiu" amb capacitat de decidir sobre l'avaluació d'impacte ambiental, el Govern, i singularment l'organisme Ports de l'Estat i el Ministeri de Transports, transfereixen als membres del consell d'administració qualsevol responsabilitat que es puga derivar del més que probable conflicte judicial que es desencadenarà.

Els sectors que s'oposen a l'ampliació portuària, agrupats en la Comissió Ciutat-Port, ja han anunciat que recorreran als tribunals perquè consideren que la declaració d'impacte ambiental de 2007 no és vàlida per a un projecte que ha sigut substancialment modificat.

Tot apunta a un conflicte ciutadà de llarg recorregut i a un problema polític d'envergadura al si del Pacte del Botànic.