La Diputació de Castelló estableix una setmana laboral de quatre dies de treball presencial i una jornada de teletreball

La Diputació de Castelló continua avançant en el procés d'adaptació a la nova realitat i recupera des de hui el treball presencial per a tots els treballadors de la institució, tal com es va decidir divendres passat en la reunió d'interna de protocol Covid. S'estableix una assistència setmanal física al lloc de quatre dies i una jornada de teletreball, a excepció d'aquells casos en els quals per la naturalesa del puesto no siga possible teletreballar i d'aquells altres en els quals s'opte per cinc jornades presencials. L'organització del sistema de teletreball serà rotatòria entre els adscrits a les diferents unitats perquè no es produïsquen coincidències que vagen en detriment de la qualitat del servei.

El diputat provincial de Recursos Humans i Règim Interior, Santiago Agustí, ha explicat que en el cas de confinament de filles o fills menors de 14 anys, el treballador públic podrà desenvolupar la seua jornada laboral pel procediment de teletreball. El protocol també estableix que quan un empleat tinga una simptomatologia compatible amb la Covid haurà de comunicar-ho als seus superiors i romandre en el seu domicili. El nou protocol iniciat hui estarà vigent fins que es dicten noves instruccions per la modificació de les circumstàncies que han motivat la seua aprovació.

Santiago Agustí ha destacat la importància de les activitats de seguiment i valoració de mesures preventives realitzades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació a partir de la desescalada en el període comprés entre els mesos de Juliol i Agost, que s'ha centrat en la revisió periòdica de les mesures implantades en els diferents centres de treball, les actuacions dutes a terme en el complex de Penyeta Roja i el desenvolupament i aplicació del Protocol de contagis sospitosos per Covid-19.

En aquest període s'han millorat les condicions de protecció dels llocs d'atenció al públic amb la col·locació de pantalles de seguretat, reforçant la seua estabilitat i ancoratge. Un dels punts d'especial atenció en l'aplicació d'aquestes mesures ha sigut el Castell de Peníscola, que durant l'estiu ha comptat amb una mitjana de 1.500 visites diàries. També ha destacat les mesures adoptades en el complex socioeducatiu de Penyeta Roja per a garantir una volta al col·le segura.

El diputat ha explicat que "del que es tracta és de tindre la màxima eficàcia en el dia a dia de la casa i de garantir en tot moment la salut dels nostres treballadors i de les persones a les quals s'atén".