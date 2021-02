El diputat de Compromís bastonejat per la Policia a València: “La càrrega va ser totalment desproporcionada”

Carles Esteve, el diputat de Compromís en les Corts Valencianes bastonejat per un agent de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) durant la càrrega contra els manifestants a favor del raper Pablo Hasel, ha relatat a elDiario.es l’agressió que va patir quan estava amb els braços enlaire al carrer de Sant Vicent. Esteve, de 42 anys, presenta una lesió contusa d’uns deu centímetres amb tumefacció i un gran hematoma en la cara externa de la cuixa dreta, segons el comunicat mèdic d’un centre sanitari a què ha acudit divendres.

El parlamentari de Compromís, farmacèutic de professió, denuncia que la càrrega policial va ser “totalment desproporcionada”. L’actuació policial es va produir una vegada que els manifestants iniciaven una marxa pel carrer de Sant Vicent cap a la plaça d’Espanya. A mitjan camí, els agents de la UIP van carregar amb contundència contra els manifestants, la majoria joves, i van fer retrocedir la marxa cap a la plaça de Sant Agustí.

En aquest moment, Esteve estava amb unes quantes persones més en la vorera per evitar que els manifestants en desbandada els atropellaren. Al seu costat uns quants agents formaven un cordó per assegurar aquesta zona del carrer, en un moment de màxima tensió després d’una càrrega que es va saldar amb un ferit almenys.

Un uniformat, segons el relat del diputat, els va ordenar que passaren. El parlamentari de Compromís, amb les mans enlaire i en actitud pacífica, va ser l’últim a passar. El mateix agent que li havia permés desplaçar-se, el va colpejar amb la porra en una cama.

Un vídeo penjat en Twitter mostra el moment exacte en què Esteve rep la porrada. El farmacèutic camina amb els braços enlaire d’esquena a la càmera i rep per darrere la porrada davant la indignació de manifestants que presenciaven l’escena. “Em pega sense cap motivació o explicació, jo simplement estava amb els braços enlaire”, assegura. El parlamentari autonòmic ha decidit denunciar els fets i ja ha acudit a un centre sanitari per obtindre un comunicat mèdic.

El diputat va presenciar després altres càrregues de la UIP contra grups més dispersos a la plaça de l’Ajuntament i en carrers limítrofs. “Vam veure alguna càrrega fins i tot més lletja”, conta Esteve. El parlamentari remarca que hi hagué càrregues “contra gent que estava parada sense fer res”. Les imatges, àmpliament difoses en les xarxes socials, “fan molt de mal al cos de Policia”, lamenta. “Són expressions totalment fora de lloc”, postil·la.

Esteve va decidir anar a la marxa després de les càrregues contra la concentració del dimarts passat a la plaça de l’Ajuntament, pensant que la “contenció policial”, segons l’expressió que va usar la delegada del Govern, Gloria Calero, seria més mesurada. Res més lluny de la realitat. “Estem augmentant l’agressivitat social innecessàriament. A la marxa també va acudir la portaveu d’Unides Podem en les Corts Valencianes, Pilar Lima.

Compromís ha mostrat “preocupació per les imatges tan dures” de les protestes i ha afirmat que “hi ha hagut càrregues policials molt dures i cal exigir la contenció i la proporcionalitat que es pressuposen sempre en qualsevol actuació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat com a única via per a poder garantir el dret fonamental a la llibertat de manifestació”. Així doncs, la formació valencianista ha demanat explicacions a la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, davant una gestió que consideren “com a mínim molt qüestionable”.