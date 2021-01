La directiva de l’EMT imputada pel ‘frau del CEO’ nega que haguera entrat en el compte de CaixaBank un festiu d’agost

L’exgerent de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), la cap de Gestió i la directiva imputada pel ‘frau del CEO’ que va patir l’empresa pública han declarat dimecres davant la jutgessa substituta del Jutjat d’Instrucció número 18 de València, en les que seran probablement les últimes testificals de la instrucció.

Celia Zafra, l’excap d’Administració de l’EMT, l’acomiadament de la qual ha sigut declarat improcedent, ha negat que accedira amb les seues claus al compte bancari de l’empresa en CaixaBank el 15 d’agost de 2019, dia festiu. La dona, única investigada en la causa, ha assegurat que el seu superior, la llavors cap de Gestió María Rayón, li va donar alguna vegada a la cap de finances, Esmeralda Aparici, les claus de Zafra per a entrar en el banc, encara que cap de les transferències que s’investiguen, per valor de quatre milions d’euros, es van fer amb aquestes claus.

L’excap d’Administració de l’EMT ha declarat que en Bankia, l’entitat que va rebutjar en un primer moment efectuar les transferències, sí que es feien transferències mitjançant carta de pagament. Zafra també ha confirmat que en entrar a pujar un fitxer de pagament en CaixaBank no es veu el saldo del compte, tal com va assegurar l’exgerent Josep Enric Garcia Alemany.

El matís és important, perquè la instrucció del cas ha detectat que el 17 de setembre, en plena estafa, l’exgerent va entrar amb les seues claus en l’aplicació de CaixaBank per signar un fitxer de pagament a proveïdors de 600.000 euros. Garcia Alemany ha assegurat que hi va entrar aquell dia i, “per un error en el fitxer”, va tornar a accedir l’endemà. L’exgerent ha reiterat que no mirava els comptes, ja que no era la seua funció, i ha dit que es va limitar a signar un pagament a proveïdors. Garcia Alemany també ha recordat que la pericial practicada als ordinadors de Zafra i Rayón va concloure que no havien sigut intervinguts.

María Rayón també ha negat que els accessos en hores intempestives al compte de CaixaBank, que van parar el 13 de setembre, en ple frau, foren seus. La directiva de l’EMT només ha reconegut les entrades al compte per a gestionar pagaments habituals que es produeixen a mitjan mes i a final.