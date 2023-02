Una discrepància en la protecció dels magatzems del port de València retarda la nova Marina d’Empreses

L’alcalde de València, Joan Ribó, i l’empresari Juan Roig, van anunciar el 25 de juliol passat l’ampliació de la Marina d’Empreses mitjançant la cessió municipal dels 11.600 metres quadrats del magatzem 4 del port de València.

No obstant això, la tramitació del projecte que s’ha de licitar i traure a concurs per si alguna altra empresa està interessada a explotar l’espai amb una activitat similar s’ha embossat per una discrepància existent en dos documents urbanístics diferents aprovats en els últims anys del PP (2014 i 2015), relatius al grau de protecció de l’immoble i, per tant, a les activitats que s’hi poden desenvolupar.

Els responsables del Consorci València 2007, ens gestor de la Marina de València, van ser els que es van adonar de la contradicció, motiu pel qual van sol·licitar a l’Ajuntament un aclariment i una esmena, tal com recull l’expedient de 13 d’octubre de l’any passat signat pel cap del Servei de Planificació Urbanística, dependent de la Regidoria d’Urbanisme.

Segons el document, a què ha tingut accés elDiario.es, el Pla Espacial de la Marina Reial Joan Carles I (com es denominava llavors) aprovat inicialment el 2014, sí que atorga la possibilitat de fer unes activitats determinades a l’interior dels magatzems. No obstant això, un any més tard s’aprova el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits, que estableix més restriccions.

L’informe reflecteix que “la data d’aprovació definitiva d’aquest Pla Especial i de la seua publicació en el Butlletí Oficial –BOP de l’11-12-2014–, per circumstàncies de la tramitació va ser prèvia a la del Catàleg Estructural de la ciutat amb publicació en el BOP amb data 23-4-2015”.

D’aquesta manera, “legalment, la norma en vigor és la de data d’aprovació i publicació posterior en el temps, encara que, com hem justificat, l’esperit era que aquest Catàleg Estructural fora completat i revisat pel Pla Especial”.

Per això, prossegueix l’informe, “a fi de mantindre en vigor els criteris que figuren en les Fitxes del Pla Especial de la Marina Reial Joan Carles I, que aprofundeixen en el règim d’intervenció dels edificis dels magatzems, incloent-hi un detalls dels criteris d’intervenció sobre aquests, convindria obrir un expedient de correcció d’errors de les Fitxes de protecció dels magatzems 2, 4 i 5 contingudes en el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits incorporant el règim d’intervenció previst en les Fitxes corresponents del Pla Especial, a fi de garantir la coherència i la coordinació en el contingut d’aquests dos instruments d’ordenació i respectar la voluntat real del planificador municipal, que clarament va ser donar prevalença a les determinacions més completes i revisades establides en el Pla Especial”.

Així doncs, la modificació de les fitxes urbanístiques per a adaptar-les al Pla Especial es va aprovar en el ple del mes de novembre passat, i després dels 45 dies escaients d’exposició pública, s’aprovarà en la Comissió d’Urbanisme del pròxim dilluns i en el ple municipal d’aquest mes de febrer, d’on passaran a la Conselleria de Política Territorial per a l’aprovació definitiva, cosa que permetrà prosseguir amb la licitació del projecte.

Màxima velocitat

L’equip de govern de l’Ajuntament de València va assegurar divendres que “farà tots els possibles” perquè l’ampliació de la Marina d’Empreses es “quede” a la ciutat i ha subratllat que el seu president, Juan Roig, “sap perfectament” que el consistori està “interessat” a “donar màxima velocitat” al projecte d’instal·lar-la en el magatzem 4.

Així ho han subratllat l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, divendres en declaracions als mitjans, després que l’Ajuntament de Barcelona haja oferit a la Marina d’Empreses “facilitats” perquè amplie les seues instal·lacions a la ciutat comtal, una proposta amb condicions “avantatjoses” que aquesta corporació ha declinat, perquè “la seua vocació és quedar-se a València”, malgrat les “traves i dificultats” que lamenten trobar-se per a créixer en el magatzem 4 de la capital del Túria.

Sobre aquest tema, l’alcalde de València ha explicat que, després de l’anunci el juliol passat que la Marina d’Empreses s’ampliaria en el magatzem 4, quan van començar els tràmits, l’Ajuntament es va trobar “una sorpresa molt desagradable”: que hi havia dues qualificacions diferents per als magatzems 2, 4 i 5 corresponents “als temps anteriors al govern” del Rialto, una de la Marina que permetia construir dins i una altra que indicava que no s’hi podia construir.

Per part seua, Sandra Gómez ha manifestat “com a vicealcaldessa, però també com a portaveu i candidata del PSOE”, que el consistori farà “tant com puga perquè empreses d’aquestes característiques, que generen ocupació o, més ben dit, que ajuden altres empreses a créixer i a generar ocupació, s’ha de quedar a la ciutat”. “Però hem de posar les coses fàcils”.