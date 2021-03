Economia troba la “fórmula de la Coca-Cola” per a Fira València i IFA: convertir-les en corporacions privades sota tutela pública

La Conselleria d’Economia ha trobat “la fórmula de la Coca-Cola” per aclarir la naturalesa jurídica de Fira València i de la Institució Firal Alacantina (IFA): convertir-les en corporacions privades sota tutela pública, similar a la forma jurídica de les cambres de comerç o dels col·legis professionals. El Govern del Botànic va assumir un deute de 1.000 milions d’euros arran de la gestió de Fira València per part dels anteriors executius autonòmics del PP, un llast pesat que li ha tocat batallar a la Conselleria d’Hisenda.

El sotssecretari de la conselleria, Natxo Costa, ha presentat dilluns una proposta de decret de les institucions firals, que respon a una necessitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i pel Consell Jurídic Consultiu, que aconsellaven una modificació de la naturalesa jurídica. “És una bona solució i pensem que ens la copiaran d’ací a pocs anys”, ha presumit Costa.

Així doncs, les institucions firals valencianes es convertiran en corporacions de dret públic sense ànim de lucre, mantenint el caràcter d’associació d’utilitat pública, dependents de la Generalitat Valenciana i sense perjudici dels interessos privats que puguen perseguir. La conversió en corporacions de dret públic, mentre Fira València i IFA siguen autosuficients en l’exercici de la seua activitat i els seus dèficits no hagen de ser coberts per la Generalitat, propiciarà que totes dues institucions no estiguen classificades en el sector de les administracions públiques.

La nova naturalesa jurídica proposada no exclou la possibilitat de comptar en el futur amb possibles socis privats en la participació de l’activitat firal, mitjançant convenis, contractes o la creació d’empreses mixtes. El decret persegueix, segons ha explicat Natxo Costa, comptar en un futur amb la participació d’operadors internacionals del sector de les fires, en qualsevol modalitat de col·laboració publicoprivada. “Els agradarà en la mesura en què serà una relació amb una entitat privada sotmesa a tutela”, ha dit Costa.

Encara que els possibles nous socis no estarien sotmesos a la Llei de contractes del sector públic, Costa aposta perquè es faça “seguint els mecanismes” previstos en la norma, per diàleg competitiu, a imatge i semblança de les cambres de comerç.

El finançament de Fira València, la titularitat de la qual va ser cedida per l’Ajuntament a la Generalitat durant 50 anys, i IFA continuaria sent privat, com fins ara, i podrien rebre subvencions públiques mentre no superen el 50% dels seus ingressos. Aquesta fórmula “híbrida”, ha destacat Costa, permetrà buscar operadors econòmics internacionals que col·laboren en el desenvolupament de l’activitat firal, totalment trastocada a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

La proposta també preveu que els actuals comités executius es convertisquen, durant el període de transició, en comissions gestores. Fira Valenciana i IFA estaran subjectes, en l’exercici de les seues activitats, a la tutela de la Generalitat Valenciana, que exercirà la fiscalització, la resolució de recursos o la suspensió i la dissolució. “Seria una gran notícia que, després d’anys d’indefinició, com a mínim la naturalesa jurídica estiga resolta”, ha declarat el sotssecretari d’Economia.

El pla de Costa consisteix a portar la proposta al ple del Consell com a decret llei per la via urgent, amb la voluntat que les Corts Valencianes el tramiten com un projecte de llei i que es puguen aportar “modificacions i millores” (també podrien tramitar-lo o rebutjar-lo). Mentrestant, el decret estaria en vigor.

La proposta, presentada també davant els empresaris, s’ha enviat abans de la presentació a la Conselleria d’Hisenda, a l’Ajuntament de València i a les cambres de Comerç. Suposa, segons Costa, un “gir del guió sorprenent” que ha deixat Hisenda “una mica fora de joc”, ha dit el sotssecretari d’Economia. El departament que dirigeix Vicent Soler ha declinat valorar la proposta fins a poder estudiar-ne el contingut en profunditat.

Hisenda, això sí, considera que els objectius per a les institucions firals continuen sent la reestructuració de Fira Valenciana per a fer-la sostenible en el mitjà i llarg termini i l’optimització de l’ús de les seues infraestructures. “Atesos els objectius que es persegueixen, cal trobar el model que s’adeqüe millor”, assenyalen fonts d’Hisenda, que insisteixen que són objectius fixats pel conjunt del Consell.