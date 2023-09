El Consell de Carlos Mazón es planteja com a objectiu que la indústria represente el 20% de l’economia valenciana

El Govern valencià té previst impulsar un pla de reindustrialització per aconseguir que la indústria “represente el 20% de l’economia valenciana”. Així ho explicava el secretari autonòmic d’Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco, en un acte celebrat aquesta setmana amb membres de la delegació de Conselleries d’Indústria de les Representacions Permanents dels estats membres de la Unió Europea que formen part del Grup de Treball sobre Competitivitat i Creixement, i sobre Harmonització Tècnica.

“Liderarem i fomentarem la captació d’inversió estrangera, en coordinació total amb els altres organismes de l’Administració autonòmica i local, amb la finalitat de situar la Comunitat Valenciana com a territori clau en l’atracció d’aquesta inversió”, expressava Carrasco. Les línies que marca la Unió Europea tenen per objecte reforçar la competitivitat de la seua indústria a escala mundial i promoure una economia més sostenible, resilient i digitalitzada que cree ocupació.

Segons les estimacions de CaixaBank Research, el 2022 el pes de la indústria manufacturera a la Comunitat Valenciana era del 15,8%, uns nivells per damunt de la mitjana espanyola (12,8%) encara que per darrere del comerç, el transport, l’hostaleria i l’oci (27,5%); els serveis lligats a la indústria (26,5%); i l’Administració pública (18,3%). Aquests percentatges han anat creixent lleugerament durant les dues legislatures del Botànic –el 2016 estava en el 14,1%–, encara que són notablement inferiors als registrats al final del segle passat –el 1995, la indústria manufacturera suposava el 22,3% del producte interior brut (PIB) valencià.

Innovació, noves tecnologies i coneixement

El Consell es planteja aplicar polítiques que fomenten la inversió per part de les empreses en innovació, noves tecnologies i coneixement, cosa que redundarà en una economia més resilient i necessàriament més sostenible.

En aquest sentit, el secretari autonòmic ha assegurat que es garantirà “un marc regulador que facilite el desenvolupament del conjunt de les activitats productives i, per tant, de les empreses, especialment les pimes”. “I ho farem mitjançant una simplificació significativa dels tràmits administratius a fer per les empreses per al desenvolupament de la seua activitat, sobretot, en la posada en marxa i el desenvolupament d’iniciatives emprenedores”, ha apuntat Carrasco.

‘Hubs’ tecnologicodigitals

Per a aprofitar al màxim el potencial de creixement de la indústria valenciana, “definirem com a marc d’actuació els clústers, com a formes tradicionals d’especialització territorial i focus d’innovació contrastats”, ha indicat Carrasco, per fer-ho, el Govern autonòmic donarà suport a la creació de hubs tecnologicodigitals en els ports de Castelló, València i Alacant “que atraguen empreses, institucions d’investigació, empreses emergents i emprenedors que treballen en tecnologies i innovacions avançades i negocis digitals”.

“L’adhesió de la Comunitat Valenciana, com a fundadora, a la nova Aliança Europea de Semiconductors, integrada per 27 regions de la Unió Europea, és un bon exemple d’aquesta nova estratègia”, ha puntualitzat Carrasco.

Així mateix, la Generalitat considera fonamental ajudar les empreses a adaptar-se a l’economia circular i superar la transició energètica, “que ja és imparable”. Per fer-ho, “no solament donarem suport a mecanismes d’impuls de l’energia elèctrica d’origen renovable, sinó també a l’autoconsum, l’eficiència i l’estalvi energètic en els processos productius, així com a l’aprofitament de residus o la simbiosi industrial”, sostenia.

El secretari autonòmic d’Indústria ha deixat palés que cal “acompanyar” les indústries valencianes, especialment les pimes, en la descarbonització dels processos productius, amb mesures com l’electrificació amb energia de fonts renovables, l’aposta per l’hidrogen verd, els mecanismes de captació i aprofitament del CO₂, o altres noves opcions, “sempre a mesura que vagen aconseguint maduresa tecnològica i viabilitat econòmica”.

Finalment, ha subratllat que els últims esdeveniments, com el desenvolupament del parc empresarial Parc Sagunt, el reforç de la cadena de valor en la indústria de l’automoció amb la implantació de la gigafactoria de bateries del grup Volkswagen, l’impuls d’activitats aeronàutiques i industrials complementàries al voltant de l’Aeroport de Castelló i la competitivitat internacional de la indústria agroalimentària valenciana són exemples que reflecteixen “un futur industrial prometedor”.