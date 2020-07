Els metges residents llancen un pols al Govern valencià per les seues condicions laborals

Entre 2.000 i 2.400 metges interns residents (MIR) de la Comunitat Valenciana estan cridats a la vaga indefinida des d'aquest dimarts davant "la política de silenci" de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública respecte a les seues "denigrants" condicions laborals, malgrat advertir el propi departament que dirigeix la consellera Ana Barceló que la convocatòria s'havia presentat fora de termini i que contenia diversos defectes de forma. Des de l'organització sindical neguen aquest extrem i anuncien mesures legals contra la conselleria per sol·licitar confirmació de seguiment de la vaga als metges que la secunden.

Al principi va estar sobre la taula la possibilitat d'ajornar la vaga al 3 d'agost, però finalment es va apostar per mantindre-la tal com estava prevista.

“La Conselleria de Sanitat ens ha negat el diàleg per a resoldre les necessitats d’un col·lectiu que ha sigut explotat i maltractat i ens aboquen a una vaga indefinida, cosa que mai hauríem pogut esperar d’un partit progressista com se suposa que és el PSPV”, denuncien els representants d’AME (Associació MIR Espanya) de la Comunitat Valenciana.

Així, entre “les pèssimes i denigrants” condicions laborals apunten el nombre d’hores treballades, entre 200 i 230 mensuals davant de les 160 hores de mitjana i “sense respectar els descansos ininterromputs de 36 hores de cap de setmana”, la qual cosa és “il·legal”.

A més, lamenten la no cotització de les hores de guàrdia, que suposen la meitat de les hores mensuals, amb un sou base “injust”, ja que el primer any és de 1.045 euros i 10,85 euros l’hora de guàrdia, a la Comunitat Valenciana, després de més de 7 anys de formació.

També comenten que la falta de personal mèdic “es cronifica” i ells cobreixen aquests buits de plantilla, cosa que suposa “més sobrecàrrega dels metges especialistes” que han de formar-los sense rebre retribució per aquesta faena. “Hi ha pocs metges, fent la faena dels que falten i damunt mal pagats, duent a terme docència i investigació per la qual tampoc reben cap retribució”, constaten.

No obstant això, continuen sense augmentar les places de formació MIR especialitzada, que deixen tots els anys 6.000 metges en l’estacada després d’acabar una carrera universitària de 6 anys. Es permet, afigen, una “fugida de cervells” de més de 2.000 metges a Europa i a altres comunitats amb millors contractes.

De la mateixa manera, afirmen que la taxa de contractes temporals per a personal indefinit és “altíssima” i aconseguir un contracte indefinit és “pràcticament inassolible”.

Per aquest motiu, entre altres mesures (document complet ací) exigeixen “descans obligatori de 36 hores després de la realització de guàrdies de dissabte, tal com marca la normativa europea; establir la jornada laboral ordinària màxima de 37,5 hores setmanals; cotització de les hores de guàrdia mèdiques o equiparació salarial amb les altres autonomies, la qual cosa implica un increment del complement de residència, que permeta aquesta equiparació.

Sanitat adverteix d’irregularitats en la convocatòria

La Conselleria de Sanitat va desmentir dilluns que haja posat “obstacles i impediments” a la vaga convocada pel personal facultatiu resident, sinó que “només s’ha advertit als departaments de Salut de l’existència de defectes de forma en la convocatòria”.

Segons el departament que dirigeix Ana Barceló, “aquesta convocatòria no s’ha efectuat conforme al que es disposa en el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març de 1977, com així ha informat la mateixa autoritat laboral en un escrit remés al secretari general del sindicat CESM-CV”.

D’acord amb el que s’estableix en aqueixa norma, la comunicació hauria d’haver-se fet “per escrit davant l’autoritat laboral a la Comunitat Valenciana”, que en aquest cas és la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball), organisme que ha remés aquesta resposta als representants de CESM-CV.

Des de Sanitat van assegurar que aquest mateix article estableix que, quan la vaga afecta empreses encarregades de qualsevol mena de serveis públics, “el preavís del començament de vaga a l’empresari i a l’autoritat laboral haurà de ser, almenys, de deu dies naturals”. En el mateix comunicat de CESM-CV s’adjunta còpia de registre d’entrada dirigit a la Conselleria de Sanitat amb data 16 de juliol: “Per consegüent, queda palés que la convocatòria no s’ha formalitzat dins dels marges establits en la llei”, van afirmar. Des del sindicat, no obstant això, asseguren que la sol·licitud es va presentar el dia 10 i que està tot en regla.

La conselleria va assegurar que ha sigut precisament qui ha instat al Ministeri de Sanitat a la constitució d’un grup de treball per a revisar la norma estatal que regula el contracte laboral especial per a la formació en especialitats de ciències per a la salut i, en el marge d’actuació limitat que permet la norma estatal, ha promogut millores.

En aquest sentit, moltes peticions formulades pels convocants de la vaga ja estan reconegudes a la Comunitat Valenciana. És el cas de tot allò relatiu a cotitzacions del salari, prestacions de seguretat social, protocols de prevenció de riscos del treball i guàrdies.