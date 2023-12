Els municipis valencians que es retarden en l’execució de les zones de baixes emissions podran demanar una moratòria

Quinze municipis valencians hauran d’establir abans que acabe l’any una zona de baixes emissions (ZBE) amb restriccions als vehicles més contaminants i multes pels incompliments. Així ho preveu la Llei de canvi climàtic i transició energètica d’àmbit estatal per als municipis espanyols de més de 50.000 i de 300.000 habitants.

En el cas de la Comunitat Valenciana, es tracta de València, Alacant, Castelló, Elx, Torrevella, Torrent, Oriola, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda i Vila-real.

Molts d’aquests han experimentat retards en l’execució de les inversions necessàries per a establir els controls i les sancions, en la major part dels casos amb la instal·lació de càmeres de captació de matrícules en les zones sensibles per haver-hi més nivells de contaminació. Aquestes inversions estan en gran part finançades amb fons europeus, pel que hi ha una certa preocupació per la possibilitat de perdre’ls si no s’executen a temps.

Sobre aquest tema, fonts del Ministeri de Transports han confirmat a preguntes d’elDiario.es que, si algun municipi ho demana, analitzarà “una per una les sol·licituds d’ampliació de termini per a executar les actuacions finançades amb fons del Pla de Recuperació en el marc del Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació sostenible i digital del transport”.

Al mateix temps han explicat que “independentment dels terminis d’execució pactats amb els beneficiaris de les ajudes, les bases de la convocatòria recullen la possibilitat de prorrogar aquest termini sense penalitzacions, sempre que estiga degudament justificat”.

Per aquest motiu, a priori, “si el municipi beneficiari compleix les condicions recollides en les bases (que siguen causes imprevisibles i sobrevingudes i degudament justificades), el Ministeri aprovarà l’ampliació del termini per a l’execució de l’actuació, que en qualsevol cas no podria ser mai superior al 31 de desembre de 2025”.

Investigació del Defensor del Poble

Com va informar aquesy diari, el Defensor del Poble ha iniciat actuacions d’ofici amb 33 ciutats, entre les quals València, Castelló, Alacant, Oriola i Elx, pel retard que està produint-se en la implantació de les zones de baixes emissions (ZBE), exigides per la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.

Una part de la investigació es refereix “als municipis en què s’han revertit o es revertiran els passos fets per a l’adopció de les ZBE, cosa de què aquesta institució té coneixement a través dels mitjans de comunicació, basats en les declaracions formulades pels òrgans representatius del municipi, pels òrgans competents en matèria de medi ambient, representants polítics o per altres d’anàlegs”. En aquest grup estan València, Castelló i Elx.

En el cas de l’Ajuntament de València, el bipartit del PP i Vox només tindrà en compte els resultats de les sis estacions de qualitat de l’aire municipals, situades la major part en parcs, per a evitar aplicar restriccions de trànsit en la zona de baixes emissions, deixant de banda l’informe de la Universitat Politècnica, els autors del qual demanen “rigor científic”.